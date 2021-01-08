ABD Donanması Kuzey Kutup Bölgesi’nde Rusya yakınlarında devriye nöbetlerine başlayacak

Breaking Defense sitesinin aktardığına göre Braithwaite, ABD Donanması'nın ‘Moskova'nın Kuzeydeki ilerleyişini’ engellemek için Kuzey Kutbu'ndaki Rus kıyılarının açıklarında düzenli devriye nöbetleri başlatacağını ifade etti.

Önümüzdeki yıllarda Washington'un Rusya'nın ve ayrıca Çin’in ‘iddialarına’ karşı çıkmak için Kuzey Kutbu'nda ‘daha ısrarlı’ eylemlerde bulunması gerekeceğini söyleyen Braithwaite, ABD’nin Rusya'nın kuzey kıyılarında ‘serbest dolaşımı sağlama operasyonları yürütmeli mi’ sorusu karşısındaysa bölgedeki durumu, Çin'in bazı ülkelerle toprak anlaşmazlıkları yaşadığı Güney Çin Denizi'ndeki durumla karşılaştırdı.

“Kuzeydeki deniz yolları gemi taşımacılığına açılıyor, ABD Donanması ortaklarımıza gemi taşımacılığının özgürlüğünü garanti etmeye niyetli” açıklamasını yapan Braithwaite, bu stratejiyi ‘dünyadaki dominant deniz kuvveti’ olarak ABD'nin ‘daha cesur pozisyonu’, ‘hak ve görevi’ olarak niteledi

ABD’nin Arktik Bölge’deki en önemli üstünlüğünün denizaltılar olduğunu dile getiren Braithwaite, ancak ABD Donanması'nın müttefiklerinden buzkıran gemiler kiralamak zorunda kalacakken, Rusya'nın ise tam teşekküllü bir buzkıran filosu olduğunu, Çin'in de ABD ile ‘kıyaslanamayacak’ bir hızda gemiler inşa ettiğini sözlerine ekledi.

Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Kuzey Kutbu'ndaki savaş gemilerinin varlığını artırdığını belirtmişti. Bölgedeki askeri-politik durumun dünyanın önde gelen ülkelerinin kaynaklara ulaşım hatlarına erişim için rekabet etmesi nedeniyle zorlaştığını söyleyen Şoygu, Rusya'nın savunma kabiliyetini güçlendirmek ve Arktik Bölge’deki ulusal çıkarlarını sağlamak için Kuzey Filo’sunu aktif bir şekilde geliştirdiğini vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da daha önce ABD’nin Arktik Bölge’deki askeri varlığını artırmasından duyduğu endişeyi dile getirmiş, Moskova’nın bölgenin barışçıl bir işbirliği alanı olmaya devam etmesini savunduğunu ifade etmişti.