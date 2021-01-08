Clooney: ABD Kongresi'nde yaşananlar Trump ailesini tarihin çöplüğüne yolladı

ABD Başkanı Donald Trump karşıtlığını birçok kez dile getiren ünlü oyuncu George Clooney, dün ABD Kongresi'nin işgal edilmesi ve onu takip eden şiddet olaylarını değerlendirdi.

Hollywood Reporter'ın aktardığına göre radyo kanalı KCRW'deki haftalık The Business yayınına katılan Clooney, "Halkın evine bu şekilde saygısızlık yapılmasını izlemek kahredici" dedi.

Bu yaşananların çalkantılı geçen Trump döneminde bardağı taşıran son damla olduğunu vurgulayan Clooney, artık Trump ve ailesinin tarihin çöplüğündeki yerini aldığını söyledi: "Yaşananlar Donald Trump'ı, (oğlu) Donald Trump Jr'ı, (kızı) Ivanka Trump'ı, hepsini tarihin çöplüğüne yolladı. Trump adı sonsuza dek isyanla anılacak."

Marvel'in Yenilmezler (Avengers) serisinde canlandırdığı Kaptan Amerika (Captain America) rolüyle kariyerinde zirve yapan oyuncu Chris Evans, yaşananlar karşısında kelimelerin kifayetsiz kaldığını söylemiş, protestocuların siyah olması halinde polisin çok daha sert davranmış olacağı mesajı vermişti.

Şarkıcı Pink yaşananlardan utanç duyduğunu, diğer bir oyuncu Mark Ruffalo da olayları 'darbe girişimi' olarak nitelemişti.