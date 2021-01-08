ABD Dışişleri Bakanı'ndan 'muz cumhuriyeti değiliz' savunması

Trump destekçilerinin Kongre baskını, dünya çapında 'demokrasi ihracı kılıfı altında müdahale şampiyonu' ABD'yi alay konusu yaptı. Tepki olarak Trump kabinesinden iki bakan istifa ederken, sadakat gösterisine giren Dışişleri Bakanı Pompeo, eski Başkan Bush'un 'muz cumhuriyeti' eleştirisine yanıt verdi.

ABD'de 3 Kasım seçimlerini kaybedip 20 Ocak'ta koltuğu devretmesi gereken Başkan Donald Trump'ın 6 Ocak'ta düzenlediği mitingde seçim hilesi iddiasında ve yenilgiyi kabul etmemekte ısrarının ardından Kongre'nin Trump destekçilerinin saldırısına uğraması, Cumhuriyetçi Parti'yi de karıştırdı.

Trump'tan önceki Cumhuriyetçi Partili Başkan George W. Bush'un 'bu tür olayların ancak bir muz cumhuriyetinde yaşanabileceği' eleştirisine, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yanıt verdi.

Trump destekçilerinin Kongre baskınına tepki olarak Trump kabinesinden iki bakan istifa ederken, sadakat gösterisine giren Dışişleri Bakanı Pompeo, ABD'nin 'muz cumhuriyeti olmadığını' savundu.

Pompeo'ya göre bir yanlış anlama sözkonusu

Twitter'da paylaşım yapan Pompeo, sözkonusu iftiranın 'muz cumhuriyetleri ile Amerika'daki demokrasinin yanlış anlaşıldığını ortaya koyduğunu' söyleyerek şöyle devam etti:

"Muz cumhuriyetinde gücün icra edilmesini çete şiddeti belirler. ABD'de ise kolluk kuvvetleri, halkın temsilcilerinin hukukun üstünlüğü ile anayasal hükümete uygun olarak gücü kullanabilmesi için çete şiddetini ezer."

Ancak ABD demokrasisinin beşiği Kongre'ye saldırılırken ortaya çıkan manzaranın bu sözlerin tersi yönde seyrettiğine, tüm dünya şahit oldu. Nitekim Bush, çarşamba günkü açıklamasında, bazı Cumhuriyetçi Partililerin 'kalkışmayı körükleyen sorumsuz davranışlarını' eleştirdi. Seçim sonuçları tartışmalı şekilde koltuğa oturmuş eski başkan, "Seçim sonuçlarının bu şekilde tartışmalı hale gelmesi, ancak muz cumhuriyetinde olur, bizim demokratik cumhuriyetimizde değil" dedi.