ABD Kongresi'ni basmaya özel jetiyle giden emlakçı Ryan'ın sözlerine tepki

ABD Kongresi'nin Donald Trump destekçileri tarafından basılması sırasında çıkan olaylara Teksas'tan özel jetiyle katılan emlak komisyoncusu ve radyocu Jenna Ryan'ın "Biz sadece başkente saldırdık. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi" ifadelerine tepki yağdı.

ABD'de Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak'ta Kongreyi basması ve yaşanan şiddet olaylarının yankıları sürüyor. Teksas eyaletinde ünlü emlak komisyoncusu ve radyocu Jenna Ryan arkadaşlarıyla birlikte milyon dolarlık özel jet ile başkent Washington'daki gösterilere katıldı.

Jenna Ryan needs to be investigated, questioned, arrested, and unemployed.

Texas woman flew on private jet to Washington, DC to 'storm the Capitol' https://t.co/AxTSM2U2N6 via @nypost — Richard Signorelli (@richsignorelli) January 8, 2021

Ryan, Kongre binasının bulunduğu Capitol Hill'e yürüyüşü canlı yayınlayarak "Bütün bu işçi sınıfı insanlar bir hafta izin alıyor... Buraya özgürlük için uçtuk. Seçimi çalmak istiyorlar, her şeyi çalmak istiyorlar. Biz insanlar kızdık. Özel bir jetle uçtuk, tanrı bizi bugün burada istedi. Trump benim başkanım. Bu savaşa giden bir başlangıç" ifadelerini kullandı.

4 kişinin ölümüne neden olan gösteriye ilişkin ikinci bir paylaşım yapan Ryan, "Biz sadece başkente saldırdık. Hayatımın en güzel günlerinden biriydi" dedi.

Ryan'ın bu paylaşımına ABD basını ve halktan tepki yağdı.