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    Michelle Obama

    Trump'ın sosyal medyadan tümüyle sürülmesi çağrısına Michelle Obama'dan destek

    © AFP 2020 / Robyn Beck
    ABD
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    Ana akım medyada yükselen Trump'a tümden sosyal medya yasağı çağrılarına, önceki Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'dan destek geldi.

    ABD Kongresine saldıran yandaşlarına 'vatanseverler', 'Sizi seviyoruz' gibi ifadelerle coşku veren paylaşımlarda bulunması üzerine sosyal medya hesapları askıya alınan Başkan Donald Trump'ın bu platformlardan tümüyle kovulması yönünde çağrılar artıyor.

    Ana akım medyada yükselen Trump'a tümden sosyal medya yasağı çağrılarını, önceki Başkan Barack Obama'nın eşi Michelle Obama yankıladı.

    Eski first lady, 45. ABD Başkanı'nın 'kalkışmayı körüklemek için kullandığı' gerekçesiyle 'tüm sosyal medya platformlarında yasaklanmasını' talep etti. 

    Trump'ın 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını protesto eden mitinginin ardından yandaşlarının Kongre'yi basmasından yaklaşık 24 saat sonra uzun bir açıklama yayımlayan Michelle Obama, yaşananlardan ABD Başkanı'nı sorumlu tuttu.

    Bu olayların yaşanmasını sağlamada sosyal medyanın rol oynadığını söyleyen eski first lady, şöyle devam etti:

    "Silikon Vadisi şirketlerinin bu canavarca davranışa imkan vermeyi durdurmalarının, daha da ileri giderek bu adamı platformlarında kalıcı şekilde yasaklamalarının ve teknolojilerinin ulusun liderleri tarafından kalkışma körüklemek için kullanılmasını önleyecek politikaları hayata geçirmelerinin zamanı artık gelmiştir."

    The New York Times gazetesinde yayın kurulu üyesi Greg Bensinger'in imzasıyla yayımlanan makalede 'Trump'ın tüm sosyal medya hesaplarının silinmesi' ve internet teknolojisi devlerinin içerikle ilgili daha sıkı politikaları uygulayarak 'ABD demokrasisinde gerçeği ve ahlakı yeniden tesis etmesi' çağrısı yapıldı. 

    Kongre baskınını sosyal medya için 'hesaplaşma günü' diye niteleyen Bensinger, sosyal medya platformlarına şu reçeteyi tavsiye etti: "Yüksek profilli hesaplara daha doğrudan, insan eliyle denetim, daha belirgin uyarı etiketleri, kitlelere ulaşmadan önce gözden geçirmek üzere paylaşımların yayımlanmasını erteleyen yazılım... ve Trump'ınki gibi tehlikeli hesapları askıya almak ya da tümüyle engellemek için çok daha istekli davranmak..."

    The Washington Post gazetesi, 2017 tarihli bir makaleyi yeniden yayımladı. 'İnternetin açıklığının, liberal demokrasinin temel ilkelerine karşı çıkan kökten bağnaz (illiberal) grupları güçlendirdiğinden' yakınan makalede, hükümetlere böylesi 'bağnaz sesleri' bastırmak için yasaları kullanmaları çağrısı yapıldı. Bir yandan interneti düzenleme girişiminin sansüre dönüşmesi tehlikesini kabul eden makale, diğer yandan interneti 'resmen denetlenmesi gereken tehlikeli bir araç' olarak betimledi.

     

    Etiketler:
    Instagram, Facebook, Twitter, Sosyal medya, Donald Trump, Michelle Obama
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