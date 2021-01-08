ABD'li doktor Pfizer aşısı yaptırdıktan 2 hafta sonra öldü

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD’de salgınla mücadele devam ediyor. Son olarak koronaya karşı 1 günde 4 binden fazla kayıp veren ABD’de bir yandan aşılama da sürüyor.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen aşının sağlık görevlilerine yapıldığı ülkede, korona aşısı olan Gregory Michael adlı doktor aşıdan 2 hafta sonra hayatını kaybetti.

Florida’da bir hastanede çalışan 56 yaşındaki Gregory Michael, 18 aralıkta aşının ilk dozunu aldıktan 3 gün sonra ellerinde ve ayaklarında küçük lekeler ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan eşi Heidi Neckelmann, Gregory Michael’in hastaneye gittiğini ve kan değerlerinin normal seviyenin çok altında tespit edildiğini söyledi. Daha sonra eşinin yoğun bakıma alındığını söyleyen Neckelmann, eşinin kısa süre sonra hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

Miami-Dade County Tıbbi Muayene Ofisi, Florida Sağlık Bakanlığı ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile birlikte Michael’ın ölümünü hakkında soruşturma başlattı.

CDC, Miami-Dade investigate death of Miami Beach doctor following COVID-19 vaccine https://t.co/weRtFoxL2i — Miami Herald (@MiamiHerald) January 7, 2021

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