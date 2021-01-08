Trump: Seçmenime saygısızlık yapılmayacak

Trump'ın ABD Kongresine saldıran yandaşlarına 'vatanseverler', 'Sizi seviyoruz' gibi ifadelerle coşku vermesi üzerine sosyal medya hesapları askıya alınmıştı. Twitter hesabı dün tekrar açılan Başkan Donald Trump'tan ikinci paylaşım geldi.

Kendisine '75,000,000 vatanseverin oy verdiğini' belirten Trump, "Seçmenime saygısızlık yapılmayacak" ifadelerini kullandı.

Trump, ilk paylaşımında ise bir video yayımlamış ve Joe Biden yönetimine 'yumuşak bir geçişi' sağlayacaklarını belirterek, yeni yönetimin 20 Ocak'ta görevine başlayacağını bildirmişti.