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    ABD Başkanı Donald Trump, attığı tweet’lerin, basının saldırılarına karşı tek savunma şekli olduğunu belirtti.

    Trump ile yandaşlarının can simidi Parler, Apple ve Google'un ardından Amazon'dan da tekmeyi yedi

    © AP Photo
    ABD
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    Trump'ın Twitter'dan atılması üzerine Parler'da hesap açtığı haberleri gelirken, ABD'deki muhafazakarların, Cumhuriyetçi Partililerin ve Trump yandaşlarının yoğun kullandığı bu sosyal medya platformu teknoloji devlerinin hedefi haline geldi.

    'Twitter Başkanı' lakaplı ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre'ye saldıran yandaşlarına 'coşkuyu vermesinin' ardından Twitter hesabı kalıcı askıya alınırken, sosyal medya platformlarıyla mücadelesi durulmuyor. Trump'ın Twitter'dan atılması üzerine Parler'da hesap açtığı haberleri gelirken, ABD'deki muhafazakarların, Cumhuriyetçi Partililerin ve Trump yandaşlarının yoğun kullandığı bu sosyal medya platformu teknoloji devlerinin hedefi haline geldi.

    Parler, Apple ve Google'un uygulama mağazalarında 'şiddet dolu içerik' gerekçesiyle askıya alınmasının ertesi günü Amazon'un ağ barındırma hizmeti AWS'de de benzer muameleye maruz kaldı.

    'Kamu güvenliğine çok gerçek tehlike' gerekçesiyle

    Amazon, Parler içeriklerinin 'kamu güvenliğine çok gerçek tehlike oluşturmasına rağmen platformun içeriği ılımlı hale getirme adımı atmaması' nedeniyle bu kararı aldığını duyurdu.

    ABD medyasına göre, Amazon'un gönderdiği bilgilendirmede "Son zamanlarda sitenizdeki şiddet içeriklerinde sürekli artış gördük ki, bunların tümü bizim şartlarımızı ihlal ediyor. Parler'ın AWS hizmet şartlarına uymak için etkili bir sürece sahip olmadığı açıktır" denildi.

    Bir hafta kaybedecek

    Parler CEO'su John Matze, bugün itibarıyla Amazon'dan çıkarılmalarının ardından yeniden devreye girmelerinin bir hafta alacağını, çünkü sitenin sıfırdan yeniden inşa edilmesi gerekeceğini söyledi. 

    Matze, Parler'de yayımladığı açıklamada, "Bunun gibi olaylara hazırlıklıyız, Amazon'un tescilli altyapısına asla güvenmeyerek sanal olmayan sunucular oluşturmuştuk. İşletmemiz için rekabet eden çok sayıda şirket olduğundan, şu anda yeni bir sağlayıcıya geçmeye çalışacağız" dedi. 

    'İfade özgürlüğünü internetten tümüyle kaldırma girişimi'

    Amazon'un kararını 'ifade özgürlüğünü internetten tümüyle kaldırma girişimi' diye niteleyen Parler CEO'su, 'teknoloji devlerinin piyasadaki rekabeti öldürmek için koordineli saldırı düzenlediğini' dile getirerek ekledi:"

    "Rekabet ve ifade özgürlüğüne karşı savaşın devam etmesini bekleyebilirsiniz, fakat bizi safdışı saymayın"

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    Etiketler:
    Şiddet, Baskın, işgal, Saldırı, AWS, ABD Kongresi, Donald Trump, Twitter, Parler, Amazon, Apple, Apple Store, Google
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