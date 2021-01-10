ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Toomey: Ülkemiz için en iyi yol, Başkanın istifa edip bir an önce gitmesi

ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, kendisi de Cumhuriyetçi olan ABD Başkanı Donald Trump için, “Ülkemiz için en iyi yolun Başkanın istifa edip bir an önce gitmesi olduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD’de Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin 6 Ocak’taki Kongre Binası baskını ile başlayan siyasi kriz devam ediyor. Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, kendisi de Cumhuriyetçi olan Başkan Trump için, “Ülkemiz için en iyi yolun Başkanın istifa edip bir an önce gitmesi olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yakın zamana kadar Trump'ın destekçisi olan Toomey, Trump’a istifa çağırısından bulunan ikinci Cumhuriyetçi senatör oldu. Senatör Toomey, ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Trump’tan Başkanlık görevini devralmasına sadece 10 gün kaldığını dikkat çekerek, suçlamalar için gerekli zamanın olmadığını ifade etti.

Toomey, "Seçimden sonra Başkanın davranışının öncekinden farklı olduğuna dair hiçbir şüphe olduğunu sanmıyorum” ifadelerini kullanarak, Trump’ın çılgınlık seviyesine geldiğini, kesinlikle düşünülemez ve affedilemez bir faaliyette bulunduğunu açıkladı.

Cumhuriyetçi Senatör Lisa Murkowski ise geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada, Trump'ın derhal istifa etmesi gerektiğini belirtmiş, Cumhuriyetçilerin Trump’tan ayrılmaması durumunda kendisinin partiden ayrılmayı düşüneceğini açıklamıştı.

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi'ndeki demokratlar, yarın Trump’ın azledilmesi için resmi suistimal suçlamalarında bulunacaklarını açıklamıştı.