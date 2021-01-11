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    Arnold Schwarzenegger: Trump tarihin en kötü başkanı, yakında eski bir tweet gibi konu dışı kalacak

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    https://tr.sputniknews.com/abd/202101111043551715-arnold-schwarzenegger-trump-tarihin-en-kotu-baskani-yakinda-eski-bir-tweet-gibi-konu-disi-kalacak/

    ABD'de geçen hafta yaşanan Kongre Binası baskını üzerine açıklamalarda bulunan eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, "Trump başarısız bir lider, tarihe en kötü başkan olarak geçecek. İyi olan kısım, yakında eski bir tweet gibi konu dışı kalacak" ifadelerini kullandı. 

    Eski Cumhuriyetçi Kaliforniya valisi Arnold Schwarzenegger, dün sosyal yayınladığı videoda Donald Trump'ı ağır ifadelerle eleştirdi ve Trump destekçilerinin Kongre baskınını Kasım 1938'de Naziler tarafından Yahudilere ait ev, iş yeri ve sinagoglara yapılan 'Kristallnacht' (Kristal Gece) hadisesine benzetti. 

    Schwarzenegger ayrıca, ABD demokrasisini yıllar önce rol aldığı 'Conan the Barbarian' filminde kullandığı kılıç üzerinden tarif ederek, "Demokrasimiz bu kılıcın çeliği gibidir. Ne kadar sertleşirse, o kadar güçlenir" ifadelerini kullandı.

    'Ülkemizin üzerine kurulduğu ilkeleri ayaklar altına aldılar'

    Trump'la daha önce de tartışan Schwarzenegger, geçen pazar yayınladığı videoda şunları söyledi:

    "Geçen gün yaşanan olaylarla ilgili Amerikalı ve dünyadaki dostlarımıza birkaç şey söylemek istiyorum. Ben Avusturya'da büyüdüm ve Kristallnacht'ın çok farkındaydım, Proud Boys'un (Trump taraftarlarından oluşan yarı-faşist bir grup) Nazi muadili Yahudilere karşı düzenlenen bir öfke gecesiydi. Geçen çarşamba, tam burada, ABD'de bir Kristal Gece yaşandı. Kırılan camlar ABD Kongresi'nin camlarıydı. Ancak çeteler yalnızca Kongre Binası'nın camlarını kırmakla kalmadı, kabul ettiğimiz idealleri paramparça etti. Amerikan demokrasisini barındıran binanın kapılarını kırmakla kalmadılar, ülkemizin üzerine kurulduğu ilkeleri ayaklar altına aldılar."

    'Olayların nasıl kontrolden çıkabildiğini birinci elden gördüm'

    Nazi partisine katılan bir polis memurunun çocuğu olan Schwarzenegger, çocukluğunda yaşadıklarını "Olayların nasıl kontrolden çıkabildiğini birinci elden gördüm" ifadeleriyle açıklarken, “Bu ülkede ve dünyanın her yerinde böyle bir şeyin tam da burada olabileceğine dair bir korku olduğunu biliyorum. Ben inanmıyorum" dedi.

    'Trump darbe peşinde koştu'

    Ünlü aktör ayrıca, Trump döneminin artık kapandığını belirterek "Ama bencillik ve alaycılığın korkunç sonuçlarının farkında olmamız gerektiğine inanıyorum. Başkan Trump, adil bir seçimin sonuçlarını altüst etmeye çalıştı. İnsanları yanıltarak darbe peşinde koştu. Babam ve komşularımız da yalanlarla yanıltıldı. Bu tür yalanların nelere yol açtığını biliyorum. Trump başarısız bir lider, tarihe en kötü başkan olarak geçecek. İyi olan kısım, yakında eski bir tweet gibi konu dışı kalacak" ifadelerini kullandı. 

    'Demokrasimiz bu kılıcın çeliği gibidir'

    147 Cumhuriyetçi temsilci ve senatörün itirazlarına rağmen, Kongre Binası'na yapılan saldırının ardından Biden'ın zaferini teyit etmek için toplanan milletvekillerini metheden Schwarzenegger, yayınladığı videoda eline 80'lerde rol aldığı 'Barbar Conan' filminde kullandığını söylediği kılıcı alarak şunları söyledi: 

    ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarını tanımayarak bugün başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından, Trump taraftarları başkanlık seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği oturumun düzenlendiği Kongre binasını bastı.
    © REUTERS / LEAH MILLIS
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    "Kılıçlarla ilgili mesele şudur, çeliği ne kadar sertleştirirseniz kılıç da o kadar güçlenir. Isıtıp, çekiçle vurup daha sonra soğuk suya koyup yeniden vurursanız o kadar güçlü olur. Bunu ne kadar tekrarlarsanız kılıç o kadar güçlenir. Bunu size kılıç uzmanı olmanız için anlatmıyorum. Ancak demokrasimiz bu kılıcın çeliği gibidir. Ne kadar sertleşirse o kadar güçlenir."

    'Kazanamayacaksınız'

    "ABD Anayasasını yıkabileceklerini düşünenler bunu iyi biliyor, kazanamayacaksınız" diyen Schwarzenegger ayrıca, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'a da iyi dileklerini iletti.

    Etiketler:
    açıklama, Twitter, ABD Kongresi, Donald Trump, Arnold Schwarzenegger
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