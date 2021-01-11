Vogue dergisinin Kamala Harris'li kapağına 'cilt beyazlatma' tepkisi

Moda dergisi Vogue, ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Şubat ayı kapağına taşıdı. Ancak, dün derginin sosyal medya hesabından paylaşılan fotoğraflar, kullanıcıların büyük tepkisine neden oldu. Derginin Harris'in ten rengiyle oynaması ırkçılık tartışmalarını gündeme getirdi.

Dergide resimlerde ten renginin oynandığı ve ışık ayarının yükseltilmesine tepki gösteren kullanıcılar, "Ülkenin ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olan Harris'in ten rengiyle oynanması kabul edilemez" dedi. Bazı kullanıcılar yıllardır Vogue’un baş editörü olan Anna Wintour’u eleştirdi ve hatta istifaya davet etti.

​Ünlü moda dergisi Vogue, ABD medyasından New York Posta yaptığı açıklamayla iddiaları reddetti. Vogue'un sözcüsü, Harris’in fotoğraflarında herhangi bir oynama olup olmadığına dair açıklama yapmadı ancak e-postayla gönderdiği açıklamada, 'Harris’in Tyler Mitchell'in çektiği görüntüleri beğendiğini ve Başkan Yardımcısı seçilen Harris'in otantik görüntüleri tercih ettiğini' söyledi.

New York Times’tan Wajahat Ali de attığı tweette “Ne berbat. Anna Wintour’un (Vogue Genel Yayın Yönetmeni) hiç siyah arkadaşı olmasa gerek. Samsung telefonumu kullanarak bu kapaktan daha güzel bir fotoğraf çekebilirdim” yazdı.

Vice President-elect @KamalaHarris is our February cover star!



Making history was the first step. Now Harris has an even more monumental task: to help heal a fractured America—and lead it out of crisis. Read the full profile: https://t.co/W5BQPTH7AU pic.twitter.com/OCFvVqTlOk — Vogue Magazine (@voguemagazine) January 10, 2021

​İki fotoğrafı yayımlanan Harris, fotoğrafların birinde pembe bir kumaşın önünde, diğerinde ise sarı bir fonun önünde görülüyor. Bununla birlikte Vogue paylaşımında, iki fotoğraftan hangisini kapak fotoğrafını olarak kullanacağını veya her ikisini de yayımlayıp yayımlamayacağını belirtmedi.

Fotoğrafların tümü, 2018'de şarkıcı Beyoncé'yi Vogue için fotoğraflayarak üne kavuşan Tyler Mitchell tarafından çekildi. New York Post'a göre, Harris’in kıyafeti, saç ve makyajına siyasetçinin ekibi karar verdi.

Daha önce de suçlanmıştı

Diğer taraftan, Vogue yöneltilen ırkçılık suçlamaları sadece Harris’in fotoğraflarıyla sınırlı değil. Geçen yıl Wintour, ABD’deki azınlıklara karşı duyarsız olarak görülen fotoğraf ve makalelerin yayınlanmasıyla ilgili "hatalardan" ötürü personelden özür diledi. Wintour, "Vogue, siyahi editörleri, yazarları, fotoğrafçıları, tasarımcıları ve diğer yaratıcıları yükseltmek veya onlara yer vermek için yeterli yol bulamadı. Kırıcı veya hoşgörüsüz fotoğraflar veya hikayeler yayınlayarak da hata yaptık. Bu hataların tüm sorumluluğunu almak istiyorum" demişti.



