Biden'ın Hazine Bakanı olması beklenen Yellen'in özel kalem müdürü Didem Nisancı olacak

ABD'de Joe Biden'ın ekibinde yer alan ve Hazine Bakanlığına atanacak ilk kadın olması beklenen eski FED başkanı Janet Yellen'ın, Türk asıllı Didem Nisancı'yı özel kalem müdürü yapacağı bildirildi. Bloomberg'de yer alan habere göre Nişancı, Yellen'in teklifini kabul etti.

Janet Yellen’s chief of staff at Treasury will be Didem Nisanci, an executive at Bloomberg who was chief of staff at the SEC under Obama https://t.co/JRmBW4thwJ — Bloomberg (@business) January 11, 2021

Habere göre Biden'ın üst düzey ekonomi danışmanlarından Ben Harris de bakanlıkta Yellen'ın kıdemli danışmanı olarak görev alacak. Harris, Biden'ın başkanlık kampanyasında ekonomi ile ilgili önerileri geliştirmesine yardımcı olmuştu.

Türk asıllı olan Nişanci, Bloomberg LP'nin küresel kamu politikası başkanlığını yürütüyor. Onaylanması halinde Nisancı, Yellen'ın en yakın yardımcılarından birisi olacak.