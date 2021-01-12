ABD, Rus diplomatları Biden'in göreve başlama törenine davet etti

Sputnik’e konuşan büyükelçilikten bir kaynak, ABD’nin Biden’ın göreve başlama törenine Rusya’yı davet ettiğini söyledi.

Kaynak, “Büyükelçilik düzeyinde katılım planlanıyor” ifadesini kullandı.

Genel olarak yabancı ülkelerin büyükelçileri devlet başkanlarının göreve başlama törenlerine katılıyor, ancak bu yıl törendeki katılımcı sayısı daha az tutulacak ve diplomatlar için yer olup olmayacağı belirsizdi.

Başta törende Kongre üyeleri ve herkes için bir kişiden fazla olmamak kaydıyla onların misafirlerinin törene alınacağı, yani törendeki katılımcı sayısının 1100’den biraz daha az olacağı belirtilmişti.

ABD’de 3 Kasım’da yapılan seçimlerde zaferi elde eden isim Joe Biden olmuştu.