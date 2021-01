New England Patriots'un koçu Belichick, Trump'ın vereceği Başkanlık Özgürlük Nişanı'nı kabul etmedi

Amerikan futbolu takımı New England Patriots'un koçu Bill Belichick, Başkanlık Özgürlük Nişanı'nı kabul etmeyeceğini açıkladı.

Amerikan Futbol Ligi'nde (NFL) oynayan New England Patriots'un koçu Belichick, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kendisine verilecek Başkanlık Özgürlük Nişanı'nı kabul etmeyeceğini belirterek "Sevdiğim insanlara, takımıma ve ülkeme sadık kalmak, herhangi bir bireysel ödülün faydalarından daha ağır basıyor" ifadesini kullandı.

New England Patriots'a 6 kez Super Bowl kazandıran Belichick, geçen hafta ABD Kongresi'ne düzenlenen baskının ardından nişanı almamaya karar verdiklerini kaydederek "Her şeyden önce, ulusumuzun değerlerine, özgürlüğüne ve demokrasisine büyük saygı duyan bir Amerikan vatandaşıyım. Ayrıca ailemi ve New England Patriots takımını da temsil ettiğimin bilincindeyim" ifadesini kullandı.

Bill Belichick öte yandan temsil ettiği şeye duyduğu saygı ve önceki sahiplerine hayranlığından dolayı ödüle layık görülmesinin kendisini onurlandırdığını da dile getirdi.

Koç Belichick, Trump'a, 2016'daki seçimlerden önceki gece Patriots takımının kalesi New Hampshire'daki mitingde okuduğu bir mektubuyla destek vermişti. Belichick, mektupla sadece bir dostuna arka çıktığını dile getirmişti.

2020 yazında George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından New England Patriots oyuncuları, Belichick'e ülkedeki ırkçılık ve sosyal adaletsizlik konusundaki duygularını ifade etmeleri için açık bir forum sağlamasından ötürü övgü yağdırmıştı.

Beyaz Saray'dan bir yetkili, Trump'ın Belichick'in yanı sıra golf oyuncuları Annika Sorenstam ve Gary Player'a ülkenin en yüksek sivil onur madalyasını vereceğini söylemişti.

Sorenstam ve Player, ödüllerini Kongre baskınının ertesi günü özel bir törenle kabul etmişti.