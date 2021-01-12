Trump'tan kongre baskını sonrası ilk açıklama: Azil süreci öfke yaratıyor ama şiddet istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin güneyinde inşası için emir verdiği sınır duvarının geçtiği eyaletlerden Teksas'a gitti.

Alamo kentinde açıklamalarda bulunan Trump, geçen haftaki Kongre baskını konusunda, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim" açıklamasında bulundu. Hakkında yürütülen azil sürecinin öfkeye neden olduğunu belirterek "Azil süreci, siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Kesinlikle çok saçma" dedi.

Twitter'ın hesabını kapatmasına yönelik "Teknoloji devleri berbat bir hata yaptı" diyen Trump, baskın günü yaşanan şiddet olaylarında herhangi bir sorumluluğu olup olmadığı sorusuna ise "O gün söylediklerim tamamen uygundu" diye cevap verdi.

Trump, istifa edip etmeyeceği yönündeki soruları ise yanıtsız bıraktı.