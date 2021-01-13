Vogue Genel Yayın Yönetmeni Wintour, Harris'li kapağı savundu

ABD tarihinin ilk kadın, siyah ve Asya kökenli başkan yardımcısı olarak tarihe geçen Harris'in ten renginin beyazlaştırılmış olması ırkçılık tartışmalarını alevlendirdi, özellikle sportif kıyafet tercihi üzerinden de başarılarının geri plana itildiği bir imaj yaratıldığı yorumları yaptırdı.

A leaked shot of Vice President-elect’s Kamala Harris’s Vogue cover set off an unexpected firestorm on Sunday. "'Disrespectful' was the word used most often on social media," writes our fashion critic @VVfriedman. https://t.co/tUYE07C3sm — The New York Times (@nytimes) January 11, 2021

Vogue Genel Yayın Yönetmeni Anna Wintour ise, New York Times muhabiri Kara Swisher'a verdiği demeçte fotoğraf seçimini savundu: "Elbette ki kapak fotoğrafına verilen tepkilerden haberdarız. Seçilmiş Başkan Yardımcısı'nın harika zaferinin önemini azaltmak gibi bir niyetimizin asla olmadığını vurgulamak isterim."

Fotoğrafı 'pozitif' bulan Wintour, dergi kapağının 'çok ihtiyaç duyulan liderliği getirecek ve hayatının kontrolünü elinde tutan bir kadının imajını yansıttığını' söyledi.

In Opinion



On the latest episode of Sway with @karaswisher, Anna Wintour gives an exclusive interview on Vice President-elect Kamala Harris's Vogue cover and diversity at Condé Nast. https://t.co/ww3TXLx6OF — The New York Times (@nytimes) January 12, 2021

Fotoğraf, ABD'li fotoğrafçı Tyler Mitchell tarafından çekilmişti. Mitchell, 2018'de müzik ikonu Beyonce'nin portrelerini çekmiş ve Vogue dergisinin kapak fotoğrafını çeken ilk siyah fotoğrafçı olmuştu.