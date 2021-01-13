Kongre saldırısı sırasında yakalanan Trump destekçilerinden biri 'intihar etti'

ABD'de Trump'ın kışkırtmasıyla Kongre'ye saldırmak için Arizona eyaletinden gelen 'boynuzlu şaman' Jake Angeli'nin gözaltında organik gıda verilmediği için yemek yemediği haberinin ardından, bu kez Georgia eyaletinden gelen Christopher Stanton Georgia evinde ölü bulundu.

ABD'de 3 Kasım seçiminin sonucunu kabul etmeyen ve Başkan Donald Trump'ın kışkırtmasıyla seçim sonucunu tescillemesini önlemek için Kongre'yi basan kitlenin bazı figürleri, dünya çapında hayatların bir parçası oldu. Arizona eyaletinden gelen 'boynuzlu şaman' Jake Angeli'nin (33) gözaltında organik gıda verilmediği için yemek yemediği haberinin ardından, bu kez Georgia eyaletinden gelen Christopher Stanton Georgia (53) evinde ölü bulundu. Polis ölüm sebebini intihar olarak açıkladı.

Georgia eyaletinin Alpharetta kentinde eşinin cumartesi sabahı "her yerde kan var" diyerek araması üzerine eve gelen polis, bodrumda Georgia'non cansız bedenini buldu. Ölüm nedenini intihar olarak açıklayan polis, evdeki iki yarı-otomatik SKS tüfeğine de el koydu.

6 Ocak'ta başkent Washington DC'deki Kongre saldırısı sırasında yakalanan Georgia, polise mukavemet ederek Kongre'ye girme girişiminde bulunmak ve akşam sokağa çıkma yasağından sonra bölgeyi terk etmeyi reddetmekle suçlanıyordu. Yasadışı girişe kabahatler yasasına göre en fazla 180 gün hapis ve 1000 dolar para cezası veriliyor.

FBI'ın öncülüğündeki Kongre saldırısı soruşturmasına şimdilik 82 kişi yakalandı ve 55'ten fazlası kalkışmayla suçlandı, yüzlercesinin aranmasına devam ediliyor, bunlardan 25'i terörizm suçlamalarından soruşturuluyor.