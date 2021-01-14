Trump destekçilerinin akın ettiği Parler'in CEO'su Matze: Ölüm tehditleri alıyorum

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında susturulmasının ardından Trump destekçilerinin rağbet ettiği Twitter benzeri sosyal medya platformu Parler'in CEO'su John Matze, ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Trump destekçilerinin akını sonrası 'nefret ve şiddet içeriklerini yönetmekte başarısız olduğu' gerekçesiyle Amazon, Apple ve Google tarafından servisleri askıya alınan Parler'in CEO'su John Matze, söz konusu süreçte başından geçenleri anlattı.

Pazartesi günü Parler'in askıya alınmasının ardından ölüm tehditleri aldığını belirten Matze, Fox News'e verdiği demeçte "İnsanlar beni hayatımla tehdit ediyorlar. Bu gece evime gidemeyeceğim. Bu oldukça ağır" dedi.

Amazon, Apple ve Google tarafından alınan karara ilişkin de konuşan Matze, nefret ve şiddet içeriklerine yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, "Bunu gerçekten teorileştirmiştik. Ancak böyle bir şeyin yaşanacağı hiç aklınıza gelmiyor. İlginç olan yanı ise, bunu her üç şirketin de aynı günde, herhangi bir ön uyarıda bulunmaksızın yapmış olması" ifadelerini kullandı.

Platformun askıya alınmasını 'şoke edici' diye tanımlayan Parler CEO'su, "Bu yalnızca temel haklarımızla ilgili bir durum değil. Bir gecede bir milyar dolarlık, yarım milyar dolarlık şirketi kapatabiliyorlar" dedi.

Amazon, sunucu hizmetlerini sonlandırma kararını Parler'a bildirdiği mektubunda "Son zamanlarda sitenizde, tümü sözleşmemizi ihlal eden şiddet içeriğinin sürekli olarak arttığını gözlemledik" demişti.

Kapanmadan bir gün önce Parler CEO'su John Matze, platforma koyduğu bir mesajla kullanıcıları geçici bir kapanmaya karşı uyarmıştı. Matze, "Elimizdeki yazılım ve veriler devam etmemizi sağlamaya hazır" demişti.