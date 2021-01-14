Trump adına açılan Telegram kanalı etiketlendi: 'Dolandırıcı'

ABD Başkanı Donald Trump adına açılan Telegram kanalının Trump'a ait olmadığı tespit edildi ve kanala 'Dolandırıcı' ifadesi eklendi.

ABD Başkanı Donald Trump adına açılan bir Telegram kanalı, kısa süre içerisinde 500 binden fazla takipçiye ulaştı.

Beyaz Saray başta olmak üzere resmi hesapların içeriklerinin paylaşıldığı kanal, takipçilere 'resmi kanal' izlenimi veriyor.

Ancak, herhangi bir doğrulama rozetine de sahip olmayan kanala, Telegram tarafından 'Dolandırıcı' etiketi kondu.

Telegram ayrıca, kanalın açıklama kısmına iliştirdiği notta "Uyarı: Bu hesap, birçok kullanıcı tarafından dolandırıcı olarak bildirildi. Özellikle sizden para talep ederse, lütfen dikkatli olun" ifadelerine yer verdi.