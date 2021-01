'Trump, Evde Tek Başına 2 filminden çıkarılsın' kampanyasına Culkin'den destek

Trump'ın 1992 yapımı Evde Tek Başına 2 (Home Alone 2: Lost in New York) filmindeki kısa sahnesinin filmden çıkarılması taleplerine filmin yıldızı Macaulay Culkin de göz kırptı.

40 yaşındaki Culkin, Twitter'da Trump'ın filmdeki sahnelerinin kırpılması için imza kampanyası başlatan bir kullanıcıya destek verdi. Yapımcıları beklemeyip sahneyi kendisi çıkaran bir kullanıcının paylaşımına da "Bravo" mesajı bıraktı.

Bravo. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) January 13, 2021

Trump filmde Culkin'in canlandırdığı başrol karakteri Kevin McAllister ile karşılaşıp yol tarif ediyor.

Görüntü yönetmeni Julio Macat, Trump'ın sahibi olduğu Plaza Hotel'de çekilen film için bir sahnede yer almayı şart koştuğunu açıklamıştı.