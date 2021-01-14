Johnson & Johnson aşısının ilk iki faz sonuçları: Tek dozdan 29 gün sonra katılımcıların yüzde 90'ında antikor üretti

Tek doz yapılması planlanan J&J aşısının kombine Faz 1-2 klinik deneylerinin sonuçları açıklandı: İlk dozun yapılmasından 29 gün sonra tüm katılımcıların yüzde 90'ında ve 2 ay sonra katılımcıların hepsinde virüsün hücreleri enfekte etmesini durdurması beklenen nötralize edici antikorları ortaya çıkardı.

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisine karşı tek çözüm olan aşılarla ilgili bir iyi haber de ABD merkezli sağlık ürünleri devi Johnson & Johnson'dan (J&J) geldi.

Kombine Faz 1-2 klinik deneylerine göre J&J aşısının bir ya da iki dozu koronavirüse karşı hem antikor hem de t-hücresi tepkisi üretilmesini sağlıyor. J&J aşısının enfeksiyon ya da belirtilere karşı koruma sağlayıp sağlamadığı, Faz 3 klinik deneylerde belli olacak.

New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan rapora göre, J&J aşısını yaklaşık 800 gönüllüye yapan uluslararası araştırma ekibi, erken aşama deneylerine göre aşının güvenli olduğunu ve muhtemelen işe yaraması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Hollanda, ABD ve Belçika'daki araştırmacılar, aşıyı 65 yaş ve üstü bir grup ile 18-55 yaşları arasındaki bir diğer grup üzerinde denedi.

Aşı, ilk dozun yapılmasından 29 gün sonra tüm katılımcıların yüzde 90'ında ve 2 ay sonra katılımcıların hepsinde virüsün hücreleri enfekte etmesini durdurması beklenen nötralize edici antikorları ortaya çıkardı. Bu antikorların düzeyi, en az 71 gün istikrarlı kaldı.

J&J, daha ileri aşama deneylerin ayrıntılarını bu ayın sonunda rapor etmeyi ve ardından ABD'nin Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) acil kullanım yetkisi için başvurmayı planlıyor.

The New York Times'ın duyurduğu J&J aşısının üretiminde gecikme olduğu ve dağıtılacak doz sayısında indirime gidileceği iddiasına yanıt veren şirketin bir numaralı bilimsel yetkilisi Dr. Paul Stoffels, tek doz aşının etkililiğine dair net sonuca bu ayın sonunda ya da şubatın başında erişeceklerini, toplu üretim ve dağıtıma mart ayında geçmeyi planladıklarını söyledi.

J&J'in 2021 sonuna dek 1 milyar doz aşı tedarik etme hedefini tutturmayı beklediğini, bunun için üretimi artıracağını, ancak mart ayında elde kaç doz bulunacağını söylemek için henüz erken olduğunu belirten Stoffels, şöyle konuştu:

"2021'de hedefimiz 1 milyar doz. Tek doz yapılacaksa, bu, 1 milyar kişinin aşılanması demek. Ama yıl içinde artış olacaktır."