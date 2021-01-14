Biden'ın yemin töreninin yıldızları belli oldu: Lady Gaga, Jennifer Lopez, Jon Bon Jovi

ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın görevi resmen devralacağı yemin töreni programında sahnede birbirinden ünlü isimler yer alacak. Tom Hanks'in sunucu olacağı programda Lady Gaga ulusal marşı seslendirirken, Jennifer Lopez, Jon Bon Jovi, Demi Lovato ve Justin Timberlake gibi isimler de performans sergileyecek.

Başkan Trump'ın azli ve 6 Ocak'ta başkent Washington'da Kongre binasının basılmasının ardından ABD'de gözler 20 Ocak'taki başkanlık devir teslimine çevrildi. ABD'nin 46. başkanı seçilen Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'in haftaya çarşamba gerçekleşecek yemin törenin ayrıntıları belli oldu. Variety'nin haberine göre, programda Lady Gaga, Jennifer Lopez, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake, Demi Lovato ve Ant Clemons gibi popüler şarkıcılar performans sergileyecek.

Georgetown Üniversitesi'nin 44. rektörü ve Biden ailesinin yakın dostu Leo J.O.Donovan'ın konuşmasıyla başlayacak yemin töreninde, 2017'de ABD'deki ilk Ulusal Gençlik Şair Ödülü'nü alan Amanda Gorman da şiir okuyacak.

'Celebrating America' isimli programın da yer alacağı törende sunuculuğu oyuncu Tom Hanks gerçekleştirirken, Biden'a seçim kampanyası sürecinde destek olan ve okullarda cinsel saldırı ile mücadele projesinde yer alan şarkıcı Lady Gaga ise ABD ulusal marşını seslendirecek.

Biden'a seçimler sırasında açık destek veren ve sanal etkinliklerinde yer alan Jennifer Lopez'in de etkinlikte müzikal bir performans sergilemesi bekleniyor.

Devir teslim törenlerinde Pennsylvania Bulvarı'nda gerçekleştirilen geleneksel geçit töreni ise sanal ortama taşınacak.

Eski başkanlar George Bush, Barack Obama ve eşleri Laura Bush ile Michelle Obama'nın da katılacağı törende, Donald Trump yer almayacak. Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada Biden'ın yemin törenine katılmayacağını açıklamıştı.