ABD'de 70 köpeğin ölmesinin ardından çeşitli kuru hayvan mamaları geri toplanıyor

ABD'de evcil hayvan maması üreten bir şirket, çok sayıda ürününü piyasadan ve kullanımdan geri çağırdı. Açıklama, 70'den fazla köpeğin ölmesi ve 80 köpeğin hastalanması üzerine geldi.

ABD'de Indiana eyaletinin Evansville kenti merkezli Midwestern Pet Foods Inc. isimli evcil hayan maması üreticisi şirket, çok sayıda köpeğin ölmesi ve hastalanması üzerine Sportmix isimli kuru mamasının iadesi çağrısı yapmasının ardından geri çektiği ürünlerin çeşitlilik çapını genişletti. Açıklama, 70'den fazla köpeğin ölmesi ve 80 köpeğin hastalanması üzerine geldi.

Pet food brands listed under the Sportmix, Pro Pac, Splash, Nunn and Sportstrail labels are affected by the recall, the FDA says, adding that over 70 unconfirmed deaths have been reported in connection to pets eating these foods. https://t.co/cfrCKphUme — NBC News (@NBCNews) January 14, 2021

Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), köpeklerin hastalanması ve ölmesinin küften üreyen bir zehir olan aflatoksinin kabul edilebilir düzeylerin üzerinde sindirim sistemine karışmasından kaynaklanmış olabileceğini duyurdu.

Midwestern Pet Foods'un ilk geri çekme açıklamasını yaptığı aralık ayında Sportmix yiyen en az 28 köpek ölmüş, 8'i hastalanmıştı.

FDA, Missouri, Oklahoma, Arkansas, Kansas, Kentucky, Louisiana, New Mexico, Oregon, Teksas, Washington eyaletlerinin tarım bakanlıklarıyla birlikte bu şirketin ürettiği belli Sportmix ürünlerini soruşturduklarını belirtmişti.

Pet owners and veterinarians are being warned about recalled Sportmix pet food products now linked to the deaths of more than 70 dogs and the illnesses of 80 others. https://t.co/M6rMBTUXfo — CBS This Morning (@CBSThisMorning) January 13, 2021

Ardından Midwestern Pet Foods, son kullanım tarihi 9 Temmuz 2022 olarak gözüken mısır içeren ve Oklahoma'daki fabrikasında üretilen ilave mamulleri de geri çektiğini açıkladı. Toplanan ilave mamuller arasında kedi mamaları da var.

FDA., kamuoyunu, potansiyel öldürücü düzeyde aflatoksin içeren Midwestern Pet Food ürünlerinin hala market raflarında bulunabileceği, online satışta olabileceği ya da evcil hayvanların evlerinde kalabileceği yönünde uyarı yayımladı.

A pet food company has expanded a voluntary recall of several dry food products after more than 70 dogs died and 80 others became ill https://t.co/zkVCHAaPyn — NYT National News (@NYTNational) January 13, 2021

Geri çağrılan ürünler arasında şirketin Oklahoma'da üretip ABD çapında dağıttığı Sportmix, Pro Pac Originals, Splash, Sportstrail, Nunn Better isimli kuru köpek ve kedi mamaları var. Şimdiki halde kedilerde ya da insanlarda hastalık bildirilmedi.

The Food and Drug Administration has expanded a recall of pet food after some 70 dogs died and more than 80 others were sickened by toxic mold. https://t.co/5ql8HCvfDQ pic.twitter.com/ziJafF7Mmq — CBSDFW (@CBSDFW) January 13, 2021

Perakendecilere geri çağrılan ürünleri satmamaları ya da bağışlamamaları, bunları satın alan müşterilere ulaşarak uyarmaları talimatı gönderildi.

Midwestern Pet Foods, yaptığı açıklamada, "Dördüncü nesil bir aile şirketi olarak, 100 yıldır ürünlerimizin güvenli ve besleyici olmasını sağlama kararlılığıyla çalıştık. Uzun tarihimiz boyunca daha önce hiçbir ürün geri çağırma olmamıştı" dedi.

FDA uyarısına göre, aflatoksin, evcil hayvan mamasında bileşen olarak kullanılan mısır ve tahıllarda yetişebilen Aspergillus flavus küfü tarafından üretiliyor. Yüksek düzeyde aflatoksin, evcil hayvanların hastalanmasına ya da ölmesine veya semptomsuz karaciğer hasarına neden olabiliyor. Görünür küf olmasa bile toksin hala mevcut olabiliyor.

Hayvanda aflatoksin zehirlenmesinin belirtileri arasında halsizlik, iştahsızlık, kusma, ishal, sarılık var. İnsanlarda evcil hayvan mamasıyla temasın zehirlenme riski yarattığına dair kanıt yok.