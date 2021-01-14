CNN: İkinci kez azledilen Trump, sorumluluğu avukatı Giuliani'ye yükledi, ödeme yapılmaması için talimatı verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, hakkındaki 'isyana teşvik' ile suçlandığı azil maddesinin kabul edilmesinde sorumluluğu avukatı Rudy Giuliani'ye yıktı. Trump'ın Giuliani'ye ödeme yapılmaması için ekibine talimatı verdiği belirtildi.

CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ülke tarihinde "görevden alınması istemiyle iki kez suçlanan ilk başkan" olarak kayıtlara geçen Trump, ekibine Rudy Giuliani'nin avukat masraflarının ödenmemesi yönünde talimat verdi. Haberde, Trump'ın 6 ocak kongre baskını ve azledilmesinin ardından girdiği çıkmazdan kişisel avukatını ve yakın çevresindeki bir çok kişiyi sorumlu tuttuğu belirtildi.

Giuliani'nin ödemelerinin yapılmayacağının planladığını ilk duyuran gazete New York Times ise, Trump'ın Beyaz Saray'da herkesten uzak durduğunu belirterek, "Kabine sekreterlerinden bazıları hariç herkes ondan uzak duruyor, başkan yardımcısıyla ilişkisi de bozuldu ve bazı üst düzey personelinin bu hafta görevlerinden ayrılması planlanıyor" ifadelerine yer verdi.

'Beyaz Saray'da herkes birbirine kızgın, Trump kendine acıyor'

Bir Beyaz Saray danışmanı CNN'e yaptığı açıklamada ise "Beyaz Saray'da herkes birbirine kızgın. Başkan, kimsenin onu yeterince savunmadığını düşünüyor" dedi. İsmi açıklanmayan danışman, Trump'ın beş yıldır 'kuşatma altında olduğundan' şikayet ettiğini ve bu son suçlamayı bunun bir devamı olarak gördüğünü belirterek "Başkan kendine acıyor" diye konuştu.

'Artık çevresinde çok fazla Cumhuriyetçi bulamayacak'

CNN'e göre, Trump'a yakın pek çok kişi, Trump'ın ikinci azlini, Ukrayna Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmesi sonrası gelen ilk azil sürecinden farklı görüyor. Zira, ilk azil sürecinde etrafında bir sürü destekçisi olan Trump'ın bu sefer yalnız kaldığı belirtiliyor. Beyaz Saray danışmanı, "Tüm bu olanlara yol açan onun eylemleri, başkasının değil. Sayımı durdurmak için Kongre binası çevresindekileri kışkırttı, artık çevresinde kendisine sempati duyan çok fazla Cumhuriyetçi bulamayacak" ifadelerini kullandı.

Trump'ın içine kapanmasının endişe yarattığını belirten danışman ayrıca, Başkanın artık mesajlarını paylaşmasının geleneksel yolu haline gelen Twitter'a da ulaşamadığını hatırlatarak, "Artık Twitter da kullanamadığına göre, neler yaşanacağını Tanrı bilir" dedi.

Trump'ın azline 10 Cumhuriyetçi vekil 'evet' demişti

Dün, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan azil oylamasında Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi 197 hayır oyuna karşılık 232 evet oyu ile kabul edilmişti. Söz konusu azil maddesine Meclis Azınlık Lideri Kevin McCarthy de dahil 10 Cumhuriyetçi vekil evet oyu vermişti.

Bu nedenle Trump'ın kızgın olduğu bir başka ismin de McCarthy olduğu belirtiliyor.

Asıl yargılama Senatoda

Azil sürecinin asıl yargılama ayağını oluşturan ve Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verecek olan Senatonun, söz konusu oylamayı ne zaman yapacağı ise henüz net olarak belli değil.

Senatodaki Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, son açıklamasında, Trump'ın yargılamasının yapılacağı oturumun 20 Ocak'tan önce yapılmayacağını bildirdi. Böylece Trump'ın Senato yargılamasının Joe Biden dönemine kalması kesinleşmiş oldu.

Senatonun Trump'ı suçlu bulması için 100 senatörün en az 3'te 2'sinin, yani en az 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Senatodaki Cumhuriyetçilerin önemli bir kısmı "Trump'ın suçlu olmadığı" yönünde oy kullanmayı düşünüyor.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı bir telefon görüşmesi dolayısıyla 2019 Aralık ayında Temsilciler Meclisinde suçlanmış, 2020 Şubat ayında Senatodaki oturumda ise aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Mike Pence'e anayasanın 25. ek maddesini devreye sokarak Trump'ı görevden alma çağrısı yapan tasarıyı da yerel saatle dün gece kabul etmişti. Pence ise söz konusu maddeyi kullanmak gibi bir niyetinin olmadığını kesin bir dille açıklamıştı.