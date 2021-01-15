Twitter CEO'su Dorsey'in sızdırılan videosundan: 'Bu iş tek bir hesabın ötesinde'

ABD Kongresi'nin yandaşlarınca basılmasının ardından, paylaşımlarıyla şiddet olaylarını körüklediği gerekçesiyle Başkan Donald Trump'ın hesabını 8 Ocak'ta askıya alan Twitter'ın hedefinde daha uzun vadeli planlar olabilir.

Twitter CEO'su Jack Dorsey'in sızdırılan bir videosunda söylediklerine bakılırsa hesap kapatma ve dondurma işlemleri bu kadarla sınırlı kalmayacak.

8 Ocak'ta çalışanlarla yapılan bir videokonferans sırasında şirket içinden birinin çektiği belirtilen ve ABD merkezli muhafakazar aktivist grup Project Veritas'ın paylaştığı videoda Dorsey şunları söyledi: "Şu anda tek bir hesaba odaklanmış durumdayız ama bu iş tek bir hesabın ötesinde. Yalnızca bugünle sınırla kalmayıp bu hafta, gelecek haftalar ve (seçilmiş başkan Joe Biden'ın) yemin töreninden sonra da sürecek."

Let’s see if @jack is going to let this one trend...



Tweet #ExposeTwitter right now! pic.twitter.com/QhyyUTpKUB — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) January 14, 2021

​Ardından Dorsey, aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon bağlantılı hesaplara karşı atılan adımlarla ilgili de konuştu: "Bildiğiniz üzere ABD fazlasıyla bölünmüş vaziyette. Platformumuzda bu bölünmüşlük kendini gösteriyor... Bizi görevimiz iletişimin bütünlüğünü korumak ve kimsenin bu bölünmüşlükten zarar görmediğinden emin olmak. Odak noktamız bu."

Twitter 12 Ocak'ta QAnon ile bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldığını duyurmuştu.