Trump'tan Biden'a bir çalım daha: 'İsrail'in Arap ülkeleriyle birlikte CENTCOM çatısı altına alınması emrini verdi'

ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'ın İran'la nükleer anlaşmaya geri dönmeye çalışması beklenirken, koltuğu 20 Ocak'ta Biden'a devredecek Donald Trump giderayak İran'a karşı İsrail'in taleplerini yerine getirmeye yönelik adımlar atıyor. Son olarak The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Trump'ın ABD Avrupa Komutanlığı görev alanında yer alan İsrail'in İran'a karşı işbirliğini teşvik etmek amacıyla artık Ortadoğu ülkeleriyle birlikte ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) çatısı altına alınması talimatını verdiğini yazdı.

Michael Gordon-Gordon Lubold imzalı haberde, alınan kararın, Trump yönetiminin Demokrat Partili Biden'ın yönetiminin Ortadoğu gündemini etkilemek için attığı son adım olduğu ifade edildi.

'ABD'nin Ortadoğu'daki askeri yapılanması, İsrail'i de kapsayacak'

Gazeteye konuşan ABD'li bir yetkili, İsrail yanlısı grupların Ortadoğu'da İran karşıtı işbirliğini geliştirmek için uzun süredir bastırdığı talebe uyan Trump'ın, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri yapılanmasının İsrail'i de kapsayacak biçimde genişletilmesi talimatı verdiğini söyledi.

Bu şekilde CENTCOM'un görev alanına Arap ülkeleriyle birlikte İsrail'in de girdiğini aktaran haberde, Biden yönetimine devredilecek yeni yapılanmayla ilgili henüz kamuya bir açıklama yapılmadığı, Biden ekibinin sorulara yanıt vermediği kaydedildi.

ABD'li komutanlar Arap-İsrail turuna çıkabilecek

İsrail yanlısı grupların Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn gibi Arap ülkelerinin İsrail'le imzaladığı normalleşme anlaşmalarının (İbrahim Anlaşmaları) ardından bu konuda baskı yaptığını kaydeden haberde, artık ABD'li komutanların hem Arap ülkelerini hem de İsrail'i tarafları rahatsız etmeden ziyaret edebileceği vurgulandı.

Zinni: Tam zamanı

Eski CENTCOM Komutanı Anthony Zinni, konuyla ilgili şu görüşü açıkladı:

"Bunu yapmanın tam zamanı. Yakında Arap ülkelerinin İsrail'i tanımasını görebiliriz ve o zaman hepsinin tek bir Amerikan komuta merkezi altında birleşmesi mantıklı olur. Güvenlik işbirliği daha iyi hale gelir. Geçmişte ise bunun bir anlamı yoktu."

Ross: Biden yönetimine de uyar

ABD'nin eski Tel Aviv Büyükelçisi Martin Indyk de 'İsrail ile Arap ülkelerinin büyüyen İran tehdidi karşısında tek çatı altında olmasının mantıklı olduğunu' dile getirdi.

ABD'nin eski Ortadoğu Temsilcisi Dennis Ross, "Biden yönetiminin bu kararla sorunu olacağını düşünmüyorum. İsrailliler de bölgedeki yeni gerçekliği yansıtan bu kararı destekleyecektir" değerlendirmesini yaptı.

CENTCOM'un yükü artacak

Ancak Suriye, Irak ve Afganistan gibi bölgelerde operasyonlar yürüten CENTCOM'un üzerindeki yükün daha da artacağına dikkat çeken haberde, gelecekte İsrail'in Arap ülkeleriyle ilişkileri tümden normalleşmezse "ABD ordusu, müttefiklerinin niyetinden şüphe duyarak çalışacağı bir duruma düşebilir" uyarısı da yapıldı. İsrail-Filistin sorununun çözülmediği, Suudi Arabistan'ın ise hala İsrail'le ilişkileri normalleştirmediğine dikkat çekildi.

'Sonuçlarıyla Biden uğraşacak'

WSJ'ye konuşan bir başka ABD'li yetkili, "Trump, görevinin son günlerinde aldığı bu kararın uygulamasını ve sonuçlarıyla uğraşmasını selefine bıraktı" dedi.

İsrail ordusuna İran'a karşı yeni planlama talimatı

Dün İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesi, Netanyahu'nun Biden gelmeden İran'da darbe indirmesi için Trump'a baskı yaptığını, bu kapsamda, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin İran’ın nükleer programına karşı yeni planlama yapmaları konusunda ordudaki ilgili bölümlere talimat verdiğini yazdı.

Kochavi’nin 'İran Müdürlüğü' olarak nam salan ordudaki 3. Daire ile Strateji Dairesi’ni İran’ın nükleer programını durdurmak veya saldırılarına karşı koymak için 3 alternatif üretmeleri konusunda yetkilendirdiğini aktaran haberde, bu planlamanın ordu bütçesine milyarlarca dolara mal olacağı kaydedildi.

Israel HaYom gazetesine konuşan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz da "İran'a karşı İsrail'in masada askeri bir seçeneğe ihtiyacı olduğu açık. Bunun için kaynak ve yatırım gerekiyor ve bunu başarmak için çalışıyorum" dedi.

'Yossi Cohen'e Biden yönetimini etkileme görevi'

İsrailli yetkililerin İran ile nükleer anlaşmanın daha iyi bir formülasyonunu sağlamak için ABD ile ilişkilerde hiçbir çabadan kaçınmayacağını söylediklerini aktaran haberde, Netanyahu'nun bu çalışmalara öncülük edecek özel bir ismi görevlendirmeyi planladığı duyuruldu. "Muhtemelen, haziran ayında emekli olması planlanan Mossad Başkanı Yossi Cohen bu göreve getirilecek" bilgisi paylaşıldı.