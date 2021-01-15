WP: ABD'de aşırı sağcılar, Biden'ın yemin törenini bozmak için silahlı eylemler düzenleyebilir 

ABD'de aşırı sağcıların iktidarın seçilmiş Başkan Joe Biden'a barışçıl şekilde devrini engellemek için yemin töreni sırasında ve sonrasında çeşitli eylemler düzenleyebileceği ifade edildi.

federal hükümet temsilcilerine ve bağımsız uzmanlara dayandırdığı haberine göre ABD'li aşırı sağcı gruplar, 20 Ocak'ta düzenlenecek Biden'ın yemin törenini bozmaya çalışacak.

Kolluk kuvvetlerinin çeşitli eyaletlerin Kongre binalarına yönelik olası saldırılar düzenlenebileceği ve Washington'daki Kongre binasının ikinci kez işgal edilebileceği konusunda tüm ülkedeki yerel yönetimleri uyardığını yazan gazete, protestocuların patlayıcı maddeler ve ateşli silahlar kullanabileceğinin altını çizdi.

Başkent Washington'da 20 Ocak'taki tören öncesi alarm seviyesi en yüksek seviyeye çıkarıldı. Beyaz Saray ve Kongre çevresinde bulunan yollar ve başkentteki 13 metro istasyonu 16-23 Ocak tarihleri arasında kapatılacak. Kongre çevresinde ise Ulusal Muhafızların nöbeti aralıksız şekilde sürüyor.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, yemin töreni sırasında ülke genelinde silahlı şiddet olayları yaşanabileceğine dair büyük bir potansiyel olduğunun altını çizmişti.

Öte yandan Kongre Binası’nın etrafına konuşlandırılacak personelin ağır silah taşıyacakları ve ciddi önlemler alacakları belirtilmişti. Ulusal Muhafız Bürosu Yetkilisi General Daniel Hokanson ise geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, başkentte görevli Ulusal Muhafız personelinin sayısını 15 bine çıkarabileceklerini aktarmıştı.

6 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri tarafından Kongre binasına düzenlenen baskın sonucunda 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti.