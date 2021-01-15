Trump ailesinde klozet-gate: Ivanka ile kocası kendilerini korumakla görevli Gizli Servis ajanlarını tuvalete sokmuyordu

Washington Post, Trump'ın danışmanlığını da yapan kızı Ivanka ile damadı Jared Kushner'in kendilerini korumakla görevli Gizli Servis ajanlarına evdeki tuvaletleri kullandırmadığını iddia etti. Ajanların portatif tuvalet kullanmak ya da Pence ve Obama'nın evine gitmek zorunda kalması üzerine tuvalet ihtiyacı için ayda 3 bin dolara daire kiralandı.

Donald Trump'ın son günlerine Kongre saldırısı, sosyal medya yasakları, ikinci azil kararının damga vurduğu olaylarla dolu ABD'de Başkanlığına giderayak kızıyla damadının cephesinden yeni bir skandal eklendi. The Washington Post gazetesi, Trump'ın Ocak 2017'de Beyaz Saray'a taşınırken yanında danışman olarak getirdiği kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'i korumakla görevli Gizli Servis ajanlarının tuvaleti kullanmakla ilgili büyük sorunlar yaşadıklarına dair çok ayrıntılı bir habere yer verdi.

Haberde Trump'ın başdanışmanı Kushner ile danışmanı Ivanka'nın kaldıkları malikanede bulunan çok sayıda tuvaletin, onları korumak için gerekirse göğüslerini siper etmekle görevli, aralarında kadınların da bulunduğu Gizli Servis ajanları tarafından kullanılmasına izin vermediği iddia edildi.

Komşulara ve güvenlik yetkililerine dayandırılan haberde, "Çiftin kaldığı evdeki yarım düzine tuvaleti kullanmama talimatı verilen Gizli Servis ajanları, aylar boyunca görev başındayken kullanabilecekleri güvenli tuvalet aramak zorunda kaldı" denildi.

Bir güvenlik yetkilisi "Bir Gizli Servis ajanının girecek tuvalet bulmaya çalıştığını ve uzun uzun aramak zorunda kaldığını hayatımda ilk kez duydum" dedi.

Habere göre Ivanka Trump-Jared Kushner'i korumakla görevli ajanlar, aylarca acil ihtiyaçlarını gidermek için portatif tuvalet kullanmak ya da Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eski Başkan Barack Obama'nın evlerinin kapısını çalmak zorunda kaldı.

Federal hükümet, şikayetler üzerine nihayet Eylül 2017'de Gizli Servis ajanlarının tuvalet ihtiyaçlarını gidermeleri için bodrum katında bir stüdyo daire tuttu.

Bunun ayda 3000 dolarlık kirası ise vergi mükellefleri için yeni bir külfet oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü'nün iddiayı yalanlaması üzerine WPost "Durumdan haberdar kanun uygulayıcı memurlar, ajanların ailenin malikanesine alınmadığını söyleyerek bu yalanlamaya itiraz etti" açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Başkanlık Asistanı Avi Berkowitz ise haberi 'yalan' diye niteleyen tweet attı.

"Haber hiçbir zaman mantıklı gelmedi ve kesinlikle doğru değildi. Şimdi artık Gizli Servis tarafından bile yalanladı" diyen Berkowitz, haberin kendi içinde iddainın yalanlandığına dair bir ekran görüntüsü paylaştı.