ABD Savunma Bakan Vekili Miller: Rus askerlerine saygı duyuyorum

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Rusya’nın standart dışı bazı askeri kavramları ‘faydalı bir şekilde’ kullandığını, kötü başlangıç ​​koşulları altında iyi performans gösterebilen ordusuna ‘mesleki saygısı’ olduğunu belirtti.

Gazetecilere konuşan Miller, “Çalışma şekillerine mesleki saygı duyuyorum. Ellerindeki çok kötü kartları çok iyi oynadıklarını düşünüyorum. Nüfustaki düşüş ve minerallerden elde edilen gelirlerdeki düşüşle ilgili aldıkları sonuçlardan bahsediyorum” dedi.

Miller, Rusya’nın standart dışı bazı askeri kavramları ‘faydalı bir şekilde’ kullandığını da sözlerine ekledi.

Rusya ve Çin’in kontrol altına alınması, Pentagon’un deklere ettiği ana hedefidir. Daha önce NATO’nun internet sitesinde yayınlanan bir raporda uzmanların, ittifaka Rusya ile ilişkilerde hem caydırıcılık tedbirleri hem de diyaloğu birarada yürütmeyi tavsiye ettikleri bildirilmişti. Belgede, ittifakın Rusya'yı önümüzdeki on yıl için ana askeri düşmanı olarak gördüğü vurgulanıyor. Bu raporun gelecekte, 2021'de yapılacak zirvede tartışılacak NATO stratejisini hazırlamak için kullanılması bekleniyor.