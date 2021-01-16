ABD'de bir yaprak maymunu dünyaya geldi: Dünyanın en nadir maymun türlerinden

ABD Philadelphia'daki hayvanat bahçesinde nadir görülen bir maymun türü olan Francois yaprak maymunu dünyaya geldi

ABD Philadephia'da bulunan hayvanat bahçesinde, dünyanın en nadir maymun türlerinden François’ Langur (veya François yaprak maymunu) dünyaya geldiği ilan edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan hayvanat bahçesi, maymuna Vietnamcada 'değerli' anlamına gelen Qúy Báu isminin konuğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, "Doğduğunda, annesi Mei Mei'nin ona ilgi göstermediğini gördük. bunun üzerine sıcak bir ortamda bulunması için bir süreliğine hastaneye götürdük. O zamandan sonra, anne ve yavrusu bağ kurdular ve bütün aile iyi durumda" ifadelerine yer verildi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından nesli tükenme tehlikesi altında bulunan türler arasında görülen Francois yaprak maymunları, Çin'de ve Vietnam'da görülüyor.

Parlak turuncu renkte doğan hayvanlar, yaşları ilerledikçe daha koyu renge sahip oluyorlar.

We're SO EXCITED to introduce you to our a baby François' langur! 💕 This little girl was born on December 13 to first time mom and dad Mei Mei and Chester. Her name is Quý Báu (“Qwee-bow”), which means “precious” in Vietnamese. This is the first birth of this species at the Zoo. pic.twitter.com/gUel4BIdwE — Philly Zoo (@phillyzoo) January 15, 2021

​