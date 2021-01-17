ABD'de sahte akreditasyon kartı taşıyan şüpheli, dolu silahıyla Kongre binasının etrafında yakalandı

ABD'de 20 Ocak'ta yapılacak Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde güvenlik önlemleri artırılırken, sahte akreditasyon kartı ve dolu silahıyla bir şüphelinin Kongre binası etrafında polis tarafından tutuklandığı bildirildi.

ABD'de 6 Ocak'ta yaşanan Kongre baskınının ardından başkent Washington'daki olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.

CNN'in sözlerini aktardığı kolluk kuvvetlerinden bir yetkili, dün akşam saatlerinde (TSİ 14.30) meydana gelen olayda Virginia eyaletinden olduğu anlaşılan bir adamın kamyonetini Kongre binasının kuzeyindeki North Capital ve E caddelerinin kesiştiği güvenlik kontrol noktasında bir polis aracının yanına park ettiğini belirtti.

Kontrol sırasında polise gösterdiği akreditasyon kartının sahte olduğu anlaşılan kişinin aracında yapılan aramada dolu bir Glock marka tabancanın yanı sıra 509 merminin olduğu ortaya çıktı.

Tabancanın içinde 17 merminin olduğu ve yanında kullanıma hazır bir de yedek şarjör olduğu anlaşıldı. Arama yapan polis, adamın üzerindeki tabancaya ve 509 adet mermiye, ayrıca av tüfeği mermilerine ve tabanca şarjörüne el koydu.

CNN, adının Wesley Allen Beeler olduğu saptanan kişinin diğer suçlamaların yanı sıra kayıt dışı silah ve mühimmat bulundurmaktan tutuklandığını aktardı.

Söz konusu kişinin kayıtsız silah ve mühimmat taşımak da dahil birkaç suçtan tutuklandığı bildirildi.

Güvenlik önlemleri had safhada

Öte yandan 20 binin üzerinde Ulusal Muhafızın yanı sıra çok sayıda polisin yüksek güvenlik önlemleri aldığı Washington'a giriş çıkış noktalarına polis barikatları ve kontrol noktaları kuruldu.

Sadece akreditasyonu olan kişi ve araçların detaylı aramaları yapıldıktan sonra giriş yapmalarına izin verilen başkentte, perşembe gününe kadar birçok sokak ve cadde yaya ve araç trafiğine kapalı olacak.

Diğer yandan Washington'daki binlerce mağaza ve dükkanın, muhtemel olaylardan zarar görmemek için dışarı bakan kısımlarını kalın tahta tabakalarla kapattıkları görüldü.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Demokratların "isyana teşvik" ile suçladığı ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisindeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.