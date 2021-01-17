Michigan Eyalet Meclis Binası önünde silahlı protesto

ABD medyasının aktardığına göre, Michigan Eyaleti’nin başkenti Lansing’de onlarca kişi ellerinde silahlarla Eyalet Meclis Binası önünde toplandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, Michigan Eyaleti Meclis Binası önünde çok sayıda basın mensubunun olduğu görülüyor. Dikkati çekecek şekilde silah taşıyan onlarca kişi bina önünde gösteri yapıyor. Göstericilerin silah taşıma ruhsatına sahip olduğu kaydediliyor.

Polis, Meclis Binası çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda Ulusal Muhafız askeri ve zırhlı araç görülüyor. Binanın bulunduğu bölge üzerinde helikopterler uçuyor.

Görüntülerden durumun sakin olduğu anlaşılıyor.

Michigan Eyalet Meclis Binası önünde silahlı protestohttps://t.co/R8fgtflcyJ pic.twitter.com/JJrTgoCd36 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 17, 2021

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