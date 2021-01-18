The National Interest: Biden’in ‘Nuland’ kararı Rusya’ya mesaj

ABD diplomasisinin gazileri arasında gösterilen Nuland, Dışişleri Bakanlığı’nda tam 30 yıl görev yaptı, Rusya ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinden sorumlu başlıca yetkililerden biri oldu, Rusçaya hakim.

Nuland’ın eski Başkan Barack Obama’nın Rusya ve Ukrayna’ya yönelik politikasının aktif destekçisi anımsatan kaydeden Washington merkezli askeri analiz dergisi NI, deneyimli diplomatın yeni Başkan’a, Rusya’nın “askeri saldırganlığını” önlemek için yeni yaptırımlar uygulamayı ve küresel cephe oluşturmayı teklif ettiğini yazdı.

Nuland’ın aday gösterilmesinin, Kiev’de büyük sevinç uyandırdığı kaydedilen yazıda, siyasetçinin 2014’te meydana gelen Maydan olaylarına aktif bir şekilde destek verdiği, protestoculara yemek dağıttığı, Ukrayna’nın yeni hükümetiyle görüştüğü, dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile Minsk Anlaşması’nın uygulanmasını ve bu ülkenin reformlar konusundaki “başarılarını” değerlendirdiği hatırlatıldı.

NI, Nuland’ın yeniden göreve gelebileceği haberinin Moskova için, “Biden yönetimi sırasında anlamlı bir ABD-Rusya yakınlaşma ihtimalinin son derece zayıf olduğu yönünde belki de şimdiye kadarki en net mesaj” olduğu ifade edildi.

Biden, Barack Obama döneminde görev yapmış eski diplomatları Dışişleri Bakanlığı bünyesinde farklı pozisyonlar için aday gösterdi. Ukrayna krizinin yaşandığı dönemde ABD Dışişleri Bakanlığında Avrupa İşlerinden Sorumlu Müsteşar olarak görev yapan Victoria Nuland, Siyasi İşlerden Sorumlu Bakanlık Müsteşarlığı görevine getirilirken 2015 yılında İran’la nükleer müzakereleri ABD adına yürüten ekibin başındaki başmüzakereci olan Wendy Sherman da Dışişleri Bakan Yardımcısı olacak.