Trump, başkanlığının son gününde '100'den fazla kişiye af çıkaracak'

Medyaya konuşan Beyaz Saray'ın çalışmalarından haberdar kaynaklar, Başkan Donald Trump'ın yarın yayımlamak üzere 100'den fazla af ve ceza indirimi içeren geniş bir liste hazırladığını, şimdiki halde kendisi için af çıkarmamayı tercih ettiğini söyledi.

Daha önce Beyaz Saray danışmanları, Trump'ın danışmanlarıyla özel sohbetlerinde olağanüstü bir adım atıp kendisi için af çıkarmayı ele aldığını, ancak yönetiminden bazı yetkililerin Trump'ı kendi kendini affetmemesine, bunun kendisini suçlu göstereceğine dair uyardığını aktarmıştı.

Medyaya konuşan kaynaklar, Trump'ın şimdiki halde kendisi ve danışmanlarıyla özel konuştuğu bir başka konu olan aile üyeleri için önleyici af çıkarmayı planlamadığını kaydetti.

Trump has privately debated with advisers whether to take the extraordinary step of issuing a pardon for himself, but some administration officials have cautioned Trump against a self-pardon because it would make him look guilty.https://t.co/1DO7JZ8AJ3 — Yahoo Malaysia (@Yahoo_MY) January 18, 2021

Kendi kendini af, anayasaya aykırı mı?

Pek çok uzman, kendi kendini affın anayasaya aykırı olacağını, çünkü kimsenin kendi davasının yargıcı olamayacağına dair temel ilkenin ihlali anlamına geldiğini belirtmişti.

Diğerleri, kendi kendini affın anayasayal olduğunu, zira anayasada af yetkisinin çok geniş ifadelerle dile getirildiğini, tarihi metinlere göre de 18. yüzyılda kurucuların kendi kendini affı tartıştığını ve bu yetkiye açık seçik sınırlama getirmemeyi tercih ettiğini savundu.

Dikkatler, Senato'da görülecek azil davasında

Trump'ın 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından destekçilerinin seçim sonucunu tescil için toplanan Kongre'ye saldırması üzerine, Kongre'nin Demokratların çoğunlukta olduğu alt kanadı Temsilciler Meclisi, Trump hakkında 2. kez azil kararı verdi. Senato'da görülecek azil davasında mahkum olması, Trump'ın 2024 başkanlık seçimine adaylığını engelleyebilir.

NEW: Several of Trump's closest advisers have also urged him not to grant clemency to anyone involved in the siege on the US Capitol, despite Trump's initial stance that those involved had done nothing wrong. https://t.co/OYpxp0LLUo — Pervaiz Shallwani (@Pervaizistan) January 18, 2021

Aralıkta aflar başladı

Aralık ayında yayımladığı iki af listesine savaş suçlarıyla itham edilen isimleri de alan Trump, 2016 seçimlerinde kampanya danışmanlığını yapan Paul Manafort ile Roger Stone ve damadı Jared Kushner'in babası Charles Kushner gibi en yakın çevresinden isimleri de affetmişti.

Palm Beachli doktora af

CNN'in salı günü beklenen listeyle ilgili haberine göre, onlarca sağlık dolandırıcılığından hüküm giyip cezaevinde bulunan Palm Beach'in önde gelen göz doktoru Salomon Melgen de Trump affından yararlanacak.

Palm Beach'e gidecek

Salı yani yarın, Trump'ın görevdeki son tam günü olacak. Çarşamba günü seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacak olan Trump, Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki kendisine ait Mar-a-Lago Kulübü'ne gidecek. Başkanlığı çarşamba öğle saatinde bitecek.