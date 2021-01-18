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    Donald Trump

    Trump, başkanlığının son gününde '100'den fazla kişiye af çıkaracak'

    © REUTERS / JIM BOURG
    ABD
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    ABD'de 3 Kasım seçimlerini kaybetmesinin ardından ortalığı birbirine katan Başkan Donald Trump'ın giderayak giriştiği af furyasını 20 Ocak'taki devir teslim töreninin arifesinde doruğa vardıracağı belirtildi. 

    Medyaya konuşan Beyaz Saray'ın çalışmalarından haberdar kaynaklar, Başkan Donald Trump'ın yarın yayımlamak üzere 100'den fazla af ve ceza indirimi içeren geniş bir liste hazırladığını, şimdiki halde kendisi için af çıkarmamayı tercih ettiğini söyledi.

    Daha önce Beyaz Saray danışmanları, Trump'ın danışmanlarıyla özel sohbetlerinde olağanüstü bir adım atıp kendisi için af çıkarmayı ele aldığını, ancak yönetiminden bazı yetkililerin Trump'ı kendi kendini affetmemesine, bunun kendisini suçlu göstereceğine dair uyardığını aktarmıştı.

    Medyaya konuşan kaynaklar, Trump'ın şimdiki halde kendisi ve danışmanlarıyla özel konuştuğu bir başka konu olan aile üyeleri için önleyici af çıkarmayı planlamadığını kaydetti.

    Kendi kendini af, anayasaya aykırı mı?

    Pek çok uzman, kendi kendini affın anayasaya aykırı olacağını, çünkü kimsenin kendi davasının yargıcı olamayacağına dair temel ilkenin ihlali anlamına geldiğini belirtmişti. 

    Diğerleri, kendi kendini affın anayasayal olduğunu, zira anayasada af yetkisinin çok geniş ifadelerle dile getirildiğini, tarihi metinlere göre de 18. yüzyılda kurucuların kendi kendini affı tartıştığını ve bu yetkiye açık seçik sınırlama getirmemeyi tercih ettiğini savundu. 

    Dikkatler, Senato'da görülecek azil davasında

    Trump'ın 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de düzenlediği mitingin ardından destekçilerinin seçim sonucunu tescil için toplanan Kongre'ye saldırması üzerine, Kongre'nin Demokratların çoğunlukta olduğu alt kanadı Temsilciler Meclisi, Trump hakkında 2. kez azil kararı verdi. Senato'da görülecek azil davasında mahkum olması, Trump'ın 2024 başkanlık seçimine adaylığını engelleyebilir. 

    Aralıkta aflar başladı

    Aralık ayında yayımladığı iki af listesine savaş suçlarıyla itham edilen isimleri de alan Trump, 2016 seçimlerinde kampanya danışmanlığını yapan Paul Manafort ile Roger Stone ve damadı Jared Kushner'in babası Charles Kushner gibi en yakın çevresinden isimleri de affetmişti.

    Palm Beachli doktora af

    CNN'in salı günü beklenen listeyle ilgili haberine göre, onlarca sağlık dolandırıcılığından hüküm giyip cezaevinde bulunan Palm Beach'in önde gelen göz doktoru Salomon Melgen de Trump affından yararlanacak.

    Palm Beach'e gidecek

    Salı yani yarın, Trump'ın görevdeki son tam günü olacak. Çarşamba günü seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin törenine katılmayacak olan Trump, Beyaz Saray'dan ayrılarak Florida eyaletinin Palm Beach kentindeki kendisine ait Mar-a-Lago Kulübü'ne gidecek. Başkanlığı çarşamba öğle saatinde bitecek.

    Etiketler:
    Af, Donald Trump
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