Apple'a, 'Telegram'ı niye engellemiyorsun' davası

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak'ta Kongre'ye saldıranları coşturmaya yönelik paylaşımları nedeniyle Twitter hesabının kalıcı olarak kapatılmasının ardından, dikkatler alternatif sosyal medya platformlarının üzerinde.

Twitter'ı terk eden Trump destekçilerinin akın ettiği alternatif sosyal medya platformlarından oldukları gerekçesiyle Parler'ın ardından Telegram'ın da can damarlarının kesilmesi için adım atıldı.

Daha Güvenli Web Koalisyonu, teknoloji devi Apple'a, Parler'ı hala engellerken, Telegram'a erişimi engellemediği için dava açtı.

'Nefret grupları ve aşırılıkçılar tarafından kullanılıyor' iddiası

Kendisini 'sosyal medyadan aşırılıkçı ve terörist içeriğin çıkarılması için çalışan, kar amacı gütmeyen, tarafsız kuruluş' diye niteleyen Daha Güvenli Web Koalisyonu, Telegram'ın nefret grupları ve aşırılıkçılar tarafından Kongre'ye saldırı için de kullanıldığını iddia etti.

ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik çevrelerinin önde gelen ismi, eski büyükelçi Marc Ginsberg ve Daha Güvenli Web Koalisyonu, Kuzey Kaliforniya'daki bir mahkemeye, App Store'da (uygulama mağazasında) hala Telegram'a yer verdiği için Apple aleyhine dava başvurusunda bulundu.

'Apple, kendi kurallarını çiğniyor'

Başvuruda Apple, 'kamu üyelerini sindirmek, tehdit etmek ve zorlamak için kullanıldığına dair bilgisi olmasına rağmen Telegram'a izin vermekle' suçlandı. 'Telegram içeriği konusunda Apple'ın kendi politikaları ve kılavuzlarındaki kuralları yerine getirmediğini' iddia eden koalisyon, 'Apple'ın böylece Telegram'ın daha kötücül kullanıcılarının faaliyetlerini sürdürmesine göz yumduğu' ithamında bulunuldu.

Daha önce Telegram’ın kurucusu Pavel Durov, Apple’ın özgürce bilgi paylaşımını engellendiği gerekçesiyle iOS’tan Android işletim sistemine geçilmesi çağrısı yapmıştı.