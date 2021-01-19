Pentagon, Biden'ın yemin töreninde görev yapacak 25 bin askeri taramadan geçiriyor

ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni için Washington'da tam teçhizatlı olarak görevlendirilmiş 25 bin Ulusal Muhafız askerinin güvenlik taramasından geçirileceğini duyurdu.

ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak'ta yaşanan olayların gölgesinde 20 Ocak'ta yapılacak başkanlık yemin töreni için güvenlik önlemleri artırılırken, törende görevli askerlerden gelebilecek muhtemel bir tehdide karşı da önlemler alınmaya devam ediyor.

Pentagon'un içerden bir saldırı ihtimaline karşı Washington'da görev yapan Ulusal Muhafızların taramadan geçirilmesine ilişkin iddia Savunma Bakan Vekili Christopher Miller tarafından da teyit edildi.

Miller, "Büyük güvenlik etkinliklerine verilen askeri desteklerde normal olarak yapıldığı üzere, Bakanlık Washington'daki Ulusal Muhafızları güvenlik taramasından geçirecek. İçerden bir tehditle ilgili herhangi bir istihbarat yok ancak başkentin güvenliği için altına bakılmadık taş bırakmak istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Normalde bu tür taramaların kolluk kuvvetlerince yapıldığını ancak bu yılki yemin töreninde daha önce olmadığı kadar çok sayıda askerin katıldığını hatırlatan Miller, Washington Ulusal Muhafızlar Bürosu'nun da Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) bu tarama sürecinde destek verdiğini belirtti.

Biden'ın yemin töreni öncesinde çeşitli eyaletlerden tam teçhizatlı 25 bin asker başkent Washington'da konuşlandırılmış durumda.

AP ajansına konuşan ABD Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy de orduya bağlı tüm birliklerin düzenli olarak güvenlik taramasından geçirildiğini ancak 20 Ocak için ilave güvenlik taramaları da yaptıklarını ifade etmişti.

ABD Kongresinde 6 Ocak'ta yaşanan baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Halen süren FBI soruşturma sürecinde en az 160 kişiye karşı dava açıldığı bildirilmişti.

Demokratların 'isyana teşvik' ile suçladığı ABD Başkanı Trump'a yönelik azil maddesi, Temsilciler Meclisi'ndeki oylamada kabul edilmişti. Trump'ın Kongre olayları kapsamında suçlu olup olmadığına Senatoda yapılacak oylamada karar verilecek.