Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağını uygulamaya devam edecek

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın, Beyaz Saray Sözcülüğüne seçtiği Jen Psaki, Twitter hesabından, "Sağlık ekibinin tavsiyesi doğrultusunda yönetimin söz konusu (seyahat) kısıtlamaları 26 Ocak'ta kaldırma gibi bir niyeti yok, aksine Kovid-19'un yayılmasını önlemek için uluslararası seyahat konusundaki halk sağlığı önlemlerini artırmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.
LATEST: President-elect Joe Biden rejects a move by President Donald Trump to rescind coronavirus-related travel bans for non-American citizens arriving from the European Union, the U.K. and Brazil, which means the curbs will stay in effect https://t.co/ex7TOIDpSo— Bloomberg (@business) January 19, 2021
Trump, 2020 Mart ayında Şengen bölgesinde yer alan Avrupa ülkelerinin yanı sıra İngiltere, İrlanda ve Brezilya'dan ABD'ye seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarına getirilen seyahat yasağının 26 Ocak'ta kalkacağını açıklamıştı.
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