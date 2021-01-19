ABD Kongresi'ni basmaya özel jetiyle giden emlakçı Ryan: Trump orada olmamızı istedi, tarihe tanıklık ettim

ABD Kongresi'ni basan grupta olmasının yanı sıra baskına özel jetiyle gittiği için de haberlere konu olan emlakçı Jenna Ryan yine kendini ve destekçisi olduğu ABD Başkanı Donald Trump'ı savundu.

NBC News'e konuşan Ryan, 6 Ocak'taki baskınla ilgili hiçbir pişmanlık duymadığını belirtip "Orada olduğum için memnunum çünkü tarihe tanıklık ettim. Bir daha bunu yapma fırsatım olmayacak" dedi.

Özel jetine atlayıp Washington'a oyların tescili için toplanan Kongre'yi işgale 'Trump'la dayanışma için gittiğini' söyleyen Ryan, "Başkan Trump 6 Ocak'ta Washington DC'de olmamızı istedi. Oyları çalmalarını engellemek için bu yolu kullandık" ifadelerini kullandı.

Texas realtor on Capitol riot: 'I'm glad I was there' https://t.co/jxRgNSX1lg via @nbcnews — JJ MacNab (@jjmacnab) January 18, 2021

Ryan, baskına gitmeden önceki tek korkusunu da açıkladı: "Alanda portatif tuvalet yoktu... Yakınlarda lavabo olduğunu bilmek her zaman hoşuma gider."

Aynı zamanda yaşam koçluğu ve radyo programı sunuculuğu da yapan Ryan, yasak alana girmek ve kamu düzenini bozan davranışlar sergilemekle suçlanıyor.

'Basmak' fiilinin anlamını da sorgulayan Ryan, "Mutfağı da 'basabilirsiniz.' Bir yeri basıp 'Yeter artık' diyebilirsiniz. İnsan öldürmek için bir yeri basıyor değilim. 'Ya yaşam ya ölüm' derken biri beni öldürse bile inandığım gerçeğin arkasında duracağım demek istedim" açıklaması yaptı.