Pamela Anderson'dan Trump'a Assange için 'son çağrı'

ABD'li oyuncu Pamela Anderson, ABD'ye iadesi ve kefaletle serbest kalma talebi reddedilen WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın serbest bırakılması için bugün görev süresi dolacak olan Başkan Trump'a çağrıda bulundu.

ABD yönetimlerinin savaş suçlarını ifşa eden yüz binlerce gizli belgesini yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın uzun süredir destekçisi ve arkadaşı olan Anderson, Fox TV'de katıldığı bir programda Assange için Trump'a 'son çağrıda' bulundu.

Anderson, görevdeki son günü bugün dolacak olan Trump'ın 'doğru adımı atarak' af listesine Assange' da eklemesini istedi.

Bu çağrısını, Beyaz Saray yetkililerinin, ABD başkanının son gününde '100'den fazla kişiye af çıkaracağına' dair açıklamalarının ardından yapan Anderson, şunları söyledi:

"Tüm dünya Julian Assange'ı affetmesini istiyor. Bu, onun (Trump'ın) için dünya üzerinde gerçekten bir izlenim bırakma zamanı. Yargıya giderse, ABD Anayasası Birinci Ek Maddesi'nin sonu geldi demektir. Bu, tarihte, yaşamı boyunca doğru karar verebileceği anlardan biri. Dünyadaki pek çok kişi ona destek olur ve minnet duyar"

Trump destekçisi Carlson'dan Anderson'a destek

Başkana desteğiyle bilinen program sunucusu ve yorumcu Tucker Carlson da Anderson'a destek vererek, Trump'ı Assange için af çıkarmaya çağırdı. Carlson, 'ABD'nin dayandığı ilkeleri yerine getirmenin büyük bir zafer sayılacağını ve ülkeyi daha yaşanabilir bir hale getireceğini' belirterek, "Bunlardan ilki basın özürlüğü ve ifade özgürlüğü. Assange'ı affetmeliyiz" dedi.

Fox News ayrıca, ismini vermediği iki kaynağa dayandırdığı haberinde de Trump'ın af listesinde Assange'ın da yer aldığının belirtildiğini duyurdu.

New Watch: Tucker Carlson and Pamela Anderson on #Assange - 'This is a defining moment for the President' #pardonAssangeNOW https://t.co/olQOpiva4t — WikiLeaks (@wikileaks) January 19, 2021

Kefaletle serbest bırakılma talebi reddedilmişti

ABD'nin WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın casusluk suçlamalarından teslim edilmesi için yaptığı başvuruyu 6 Ocak'ta gerçekleşen duruşmada reddeden Londra'daki Merkez Ceza Mahkemesi Yargıcı Vanessa Baraitser, diğer yandan Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebine de geçit vermemişti.

İadeyi reddetme kararını WikiLeaks kurucusunun ruh sağlığı ve ABD'de intihar riskiyle gerekçelendiren Yargıç Baraitser, Assange'ın tecritte tutulduğu sıkı güvenlik hapishanesinde kalmaya devam etmesine hükmetmişti.

Assange'a 17 yeni suçlama yönelten ABD Adalet Bakanlığı, kararı temyize götürmüştü.

8 yıldır hapis hayatı yaşıyor

2012 yılında İsveç'e cinsel saldırı suçlamalarından iadesi istenen Assange, kefaletle serbestken, İsveç'in kendisini ABD'ye teslim edeceği gerekçesiyle Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı. 7 yıl kaldığı elçilikten geçen yıl Ekvador'un sığınma hakkını geri almasının ardından Britanya polisi tarafından zorla çıkarılan Assange, Londra'daki yüksek güvenlikli Belmarsh cezaevine konuldu. Bu arada İsveç, hakkındaki suçlamaları düşürdü.