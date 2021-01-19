ABD medyası: Pelosi’nin bilgisayarını ‘Rusya’ya satma planları kuran’ Kongre binası saldırganı tutuklandı

ABD medyası, Trump destekçilerinin Kongre binasını bastığı sırada Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin ofisinden çaldığı dizüstü bilgisayarı Rusya’nın dış istihbarat servisine satmayı planladığından şüphelenilen Riley June Williams isimli bir kadının FBI tarafından tutuklandığını yazdı.

ABD'de 6 Ocak günü Kongre binasında meydana gelen baskının yankıları sürerken baskın sırasında gerçekleşen Pelosi'nin bilgisayarının çalınması olayıyla ilgili soruşturma derinleştiriliyor.

The New York Times’ın haberine göre ABD Kongresi'nin Donald Trump yanlıları tarafından işgal edilmesine ilişkin soruşturmayı yürüten Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkilileri, Nancy Pelosi'nin ofisinden çalındığı belirtilen dizüstü bilgisayarın Rus istihbaratına satılmaya çalışıldığı iddialarını inceliyor.

NEW: Riley Williams, the Pennsylvania woman accused by a tipster of stealing a laptop from Nancy Pelosi's office during the insurrection, has been arrested, a DOJ spokeswoman tells CNN. Per @davidgshortell & @evanperezhttps://t.co/Y2svKmujym — Pervaiz Shallwani (@Pervaizistan) January 19, 2021

Yürütülen soruşturma ve Riley June Williams hakkında açılan dava kapsamında yazılı ifade veren bir FBI görevlisi, Williams'ın olaya dahline ilişkin ihbarın eski erkek arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişiden geldiğini belirtti.

Belgede ihbarda bulunan kişinin, Williams'ın bilgisayarı ya da bilgisayarın sabit diskini Rusya'daki bir arkadaşına satmayı amaçladığını ve bu kişinin de daha sonra cihazı Rus dış istihbaratı SVR'ye satmayı planladığını iddia ettiği görüldü. Ancak dizüstü bilgisayarı Rus istihbaratına satma planı belirtilmeyen bir sebeple gerçekleşmedi.

Williams hakkında Kongre binasına yasadışı şekilde girmek ve içeridekileri Pelosi’nin ofisine yönlendirmekle ilgili suçlamalar da bulunuyor.

Woman who allegedly stole Pelosi's laptop wanted to sell it to Russia, ex tells FBI https://t.co/mCEuSFnq5F — The Guardian (@guardian) January 18, 2021

​'Williams'ın Pelosi'nin bilgisayarını çaldığı görüntüler mevcut'

Washington Post gazetesinin FBI'ya dayandırdığı haberine göre ABD'deki federal makamlar Williams'ı yakaladı.

Haberde Williams'ın arkadaşlarında Pelosi'nin bilgisayarının çalındığı ana ait görüntülerin bulunduğu da kaydedildi.

22 yaşındaki Williams'ın bilgisayarı ne yaptığı soruşturulmaya devam ediliyor. ABD Savcı Vekili Michael Sherwin, olayın ardından yaptığı açıklamada elektronik cihazların çalınmasının ulusal güvenlik unsurlarını tehlikeye atmış olabileceğini söylemişti.

The FBI says a woman accused of stealing Rep. Nancy Pelosi's laptop during the Capitol attack may have tried to sell it to Russian intelligence.



The tipster who provided the information says he is her former romantic partner. The FBI says she has fled her Pennsylvania address. pic.twitter.com/3VikXqjwej — AJ+ (@ajplus) January 18, 2021

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