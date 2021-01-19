Biden'ın ulusal istihbarat direktörlüğüne seçtiği isim Çin'e karşı 'agresif tavırdan' yana

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın, ulusal istihbarat direktörü olarak atayacağını açıkladığı Avril Haines, ülkesinin 'Çin'in oluşturduğu tehdide' karşı agresif bir tavır alması gerektiğini savundu.

ABD başkanlık seçimlerinin kazananı Joe Biden'ın, ulusal istihbarat direktörlüğüne atayacağını açıkladığı, ilk kadın CIA Başkan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı unvanlarına sahip olan Avril Haines, ülkesinin dış politikada alması gereken tutuma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yetkisinin oylanması öncesinde Senato İstihbarat Komisyonu'nun huzuruna çıkan Haines, yaptığı açıklamada ülkesinin, saldırgan ve iddialı 'Çin tehdidine karşı' agresif bir tavır alması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Tahran'ın 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) sıkı sıkıya bağlı kalması gerektiğini söyleyen Haines, Biden yönetiminin, Trump yönetiminin 2018 yılında tek taraflı olarak çıktığı anlaşmaya dönmesinin biraz zaman alacağını düşündüğünü söyledi.

Haines, ayrıca öncelikleri arasında Trump'ın zaman zaman 'aşağıladığı' istihbarat çevrelerinde güven ve inancı yeniden tesis edilmesinin yer aldığını kaydetti.

Çin ile ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulunan Haines, Çin'in 'istihbarat tehdidine' karşı daha fazla kaynak ayırmayı öncelik haline getireceğini ifade etti.

Haines, "Çin'e yaklaşımımız gelişmeli ve esasında, bilhassa bugün karşı karşıya olduğumuz iddialı ve saldırgan Çin gerçeğiyle yüzleşmeli" ifadelerini kulandı.

"Karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmak için bir anlamda saldırgan bir tavırı destekliyorum" diye kaydeden Haines, ayrıca ABD kurumlarının henüz siber saldırıları caydırma sorunun çözemediğini ve bu tür asimetrik tehditlerle nasıl başa çıkılması gerektiğinin hesabını yapmadığını da sözlerine ekledi.