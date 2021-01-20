Biden'ın dışişleri bakanı adayı Blinken: Gürcistan'ın NATO üyeliği Rusya için caydırıcı olabilir

Seçilmiş ABD Başkanı Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, Gürcistan'ın NATO'ya alınması önerisinde bulunarak, bunun Rusya için caydırıcı olabileceğini öne sürdü.

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, Gürcistan'ın NATO bünyesine alınması önerisinde bulundu.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu'na hitap eden Blinken, "Gürcistan gibi bir ülke (NATO'ya) üyelik gereksinimlerini karşılayabiliyorsa ve kolektif güvenliğimize katkıda bulunabiliyorsa, evet, kapı açık kalmalı" ifadelerini kullandı.

Gürcistan'ın NATO'ya dahil edilmesi adımının, ittifak ile Rusya arasında savaşa neden olacağı yönündeki görüşlere katılmadığını belirten Blinken, şöyle devam etti:

"Aslında tam tersini düşünüyorum. NATO üyeliğiyle ilgili olarak ben, Rusya'nın esasında NATO şemsiyesi altında olmayan ülkelere karşı saldırgan olmasının çok iyi bir nedeni olduğunu düşünüyorum."