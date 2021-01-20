Blinken: Guaido'yu Venezüella'nın geçici devlet başkanı olarak tanımaktan asla vazgeçmemeliyiz

Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, yeni idarenin Venezüella politikasına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu'na hitap eden Blinken, Venezüella'da muhalif lider Juan Guaido'yu ülkenin 'geçici devlet başkanı' olarak tanımaktan asla vazgeçmemeleri gerektiğini vurguladı.

Yeni yönetimin, Guaido'ya yaklaşımının değişip değişmeyeceği yönündeki soruya "Hayır" yanıtını veren Blinken, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Guaido'nun (geçici lider olarak) tanınması ve Ulusal Meclis'in Venezüella'da demokratik yollarla seçilmiş tek kurum olarak tanınması da dahil olmak üzere, son yıllarda Venezeülla'da atılan doğru adımların birçoğu ile son derece hemfikirim."

Ayrıca, Washington'un Caracas'ı 'nasıl daha etkili hedef alabileceğini' yeniden düşünmesi gerektiğini kaydeden Blinken, bunun muktedirlerin 'yaptırımların ızdırabını gerçekten hissetmesi' için gerekli olduğunu dile getirdi.