Blinken, İsrail'deki büyükelçiliğin 'Kudüs'te kalacağını' açıkladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, bakanlığı döneminde ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğinin Kudüs'te kalacağını ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayı sürdüreceklerini açıkladı.

ABD'nin yeni dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki oturumda adaylığının onaylanmasından önce senatörlerin sorularını yanıtladı.

Yaklaşık 4 saat süren oturumun ikinci bölümünde Blinken'a, Donald Trump yönetiminin aldığı ve 'ABD'nin, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan' kararı soruldu.

İsrail'e verdikleri desteği sürdüreceklerini vurgulayan ve bu ülkenin ABD'nin bölgedeki en önemli müttefiki olduğunu belirten Blinken, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayı sürdüreceğiz ve büyükelçiliğimiz de Kudüs'te kalmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Blinken, ayrıca İsrail'in 'güvenliğini garanti altına almanın en iyi yolunun' iki devletli çözümü desteklemek oludğunu da sözlerine ekledi.