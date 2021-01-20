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    Donald Trump

    Trump, başkanlığının son gününde 73 kişiye af çıkardı

    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    ABD
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    Bugün görevi Joe Biden'a devredecek olan ABD Başkanı Trump'ın giderayak onlarca kişiye af çıkaracağı beklentisi yerini buldu. Eski baş stratejisti Bannon, eski Google mühendisi Lewandowski, rapçi Lil Wayne'nin aralarında bulunduğu 70 kişi için af çıktı. Kendisi hakkında af çıkarmayan Trump, Assange ve Snowden'ı da liste dışı bıraktı.

    ABD bugün seçilmiş başkan Joe Biden'ın yemin törenine hazırlanırken Başkan Donald Trump görev süresinin son gününde birkaç gündür ortaya atılan iddiaları doğruladı ve onlarca kişi için af ve ceza indirimi kararı verdi. 

    Trump kendisi ve aile üyeleri için önleyici af çıkarmayı ise tercih etmedi.

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, 73 kişi için af çıkardığını, 70 kişinin de cezasında indirim yaptığını açıkladı. 73 kişi arasında Trump'ın, başkanlığının ilk sekiz ayında en üst strateji danışmanlığını yapmış olan Steve Bannon ve eski Google mühendisi Anthony Levandowski de var. Açıklamada Bannon'dan 'muhafakazar akımın önemli bir lideri' olarak bahsedildi, Lewandowski'nin de yaptıklarının bedelini ödediği kaydedildi.

    Bannon, ABD-Meksika sınırına inşa edilecek duvarın bir kısmı için toplanan bağışları zimmetine geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınınca yeniden gündeme gelmişti. Hakkında hazırlanan iddianamede, 25 milyon dolardan fazla para toplanan bağış kampanyasından Bannon’ın yüz binlerce doları kişisel işleri için harcadığı öne sürülmüştü. Pekin tarafından çeşitli suçlardan aranan Çinli milyarder Guo Wengui’nin 28 milyon dolar değerindeki yatında tutuklanan Bannon, hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş ve 5 milyon dolarlık kefaleti ödeyerek seyahat kısıtlamasıyla serbest bırakılmıştı.

    Levandowski ise şirketin sürücüsüz araç birimi Waymo'da çalıştığı dönemde ticari sırlarını mobil ulaşım uygulaması Uber'e satmak suçundan 18 ay hapse mahkûm edilmişti.

    Bu arada affedilenler listesinde yabancı lobicilik kanunlarını ihlalden suçlu bulunan iş adamı Elliott Broidy, hakkındaki 'silah bulundurmama' kararına uymadığı için 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olan rapçi Lil Wayne, diğer bir rapçi Kodak Black ve eski Detroit Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick de var.

    Şiddet içermeyen uyuşturucu suçuna rağmen ömür boyu hapis cezası alan ve reality show yıldızı Kim Kardashian'ın da affedilmesi için Trump'la görüştüğü Alice Marie Johnson da listede.

    Öte yandan ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) milyonlarca kişinin telefon konuşmalarını kaydederek istihbarat topladığını ortaya koyan belgeleri sızdırarak gündeme gelen Edward Snowden ile 2010'da aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange için af kararı yok.

    Bir rakibine karşı kiralık katil tutarak cinayet girişiminde bulunmak ve 5 kaplanı öldürmek dahil çok sayıda yaban hayatı koruma ihlalinden 2018 yılında 22 yıl hapse çarptırılan Joe Exotic de listede yer almadı. Netflix'in 'Kaplan Kral: Cinayet, Kargaşa ve Delilik' isimli belgesel dizisi, hayvanat bahçesi sahibi Joe Exotic'in (gerçek adıyla Joseph Allen Maldonado-Passage) hayatına odaklanıyor. 

     

    Etiketler:
    Kim Kardashian, Af, Anthony Levandowski, NSA, WikiLeaks, Google, Steve Bannon, Edward Snowden, Julian Assange, Lil Wayne, Joe Biden, Donald Trump, ABD
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