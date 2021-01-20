Google, Trump'ın YouTube yasağını uzattı

ABD Başkanı Donald Trump’ı bir haftalığına YouTube’da yasaklayan Google, süreyi bir hafta daha uzattı.

Kongre baskının yankıları sürerken, geçen hafta ABD Başkanı Trump’ın YouTube hesabına 1 hafta yasak getiren Google, bu yasağı 7 gün daha uzatma kararı aldı.

Karar, Trump'ın başkanlık görevindeki son saatleri ve seçilmiş Başkan Joe Biden'ın yemin töreninin gerçekleşeceği gün Washington'da olası şiddet eylemlerine karşı sıkı önlemlerin alınmaya devam ettiği gün geldi.

Karar sonrası Trump’ın YouTube hesabına erişim sürerken, kanalına yeni video yüklemesi ve videolara yorum yapılması engelleniyor.

Trump'ın YouTube hesabı ilk olarak 6 Ocak'taki kongre baskınının ardından askıya alınmıştı. YouTube'ın politikası uyarınca, Trump eğer üç kez ihlal uyarısı alırsa hesabı süresiz olarak kapatılabilir.

Trump'ın YouTube kanalının 2.77 milyon takipçisi bulunuyor.

Benzer kararları Facebook, Instagram, TikTok gibi birçok platform alırken Twitter, Trump’ın hesabını süresiz kapatmıştı. Twitter’den yapılan yazılı açıklamada Trump’ın hesabından cuma günü paylaştığı son iki mesajın platformun şiddete teşvik düzenlemesine aykırı olduğu belirtmişti.