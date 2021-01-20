Trump Beyaz Saray'dan son kez ayrıldı

ABD'de 3 Kasım seçimini kazanan Demokrat Partili Joe Biden'ın birkaç saat sonra başlayacak yemin törenine katılmayacak olan Donald Trump, 'Başkan' sıfatıyla Beyaz Saray'dan son kez çıkış yaptı.

First Lady Melania Trump'ın eşlik ettiği Donald Trump'ın gidişini, Beyaz Saray'da kordon arkasında dizilen gazeteciler takip etti.

Ayaküstü gazetecilere konuşan Trump, ABD Başkanlığı yapmanın ömür boyu sürecek onur olduğunu söyledi.

Her gün kavga ettiği basına bu kez teşekkür eden Trump, sadece elveda demek istediğini dile getirdi.

"Amerika halkını seviyoruz" dedi.

Ardından Andrews Hava Üssü'ne varan Trump burada son konuşmasını yaptı:

"Umarım vergilerinizi yükseltmezler."

Trump, başkanlık uçağı Air Force One'la son seyahatini Florida eyaletinin Palm Beach kentine yapacak. Burada kendisine ait Mar-a-Lago Kulübü'ndeki malikanesine yerleşecek.