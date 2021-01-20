ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden bugün Washington'da Kongre binasının önünde TSİ ile saat 20.00'de başkanlık yemini edecek. Yoğun güvenlik önlemleri altında ve Kovid-19 salgınının gölgesinde gerçekleşecek olan yemin töreni hazırlıkları sırasında ABD Yüksek Mahkemesi bomba ihbarı nedeniyle tahliye edildi.

CNN'in aktardığına göre, tahliyenin ardından binanın güvenli olduğu açıklandı.