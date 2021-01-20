Trump görevinin son gününde BAE'ye F-35 savaş uçağı satışına onay verdi, Biden anlaşmayı gözden geçireceğini açıkladı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevinin son gönünde Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) F-35 tipi savaş uçağı satışına onay veren bir anlaşma imzaladığı belirtildi. Göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden ise BAE ile yapılan F-35 anlaşmasını gözden geçireceğini açıkladı.

Reuters'ın haberinde, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Abu Dabi yönetimine 50 adet F-35 tipi savaş uçağı ile 18 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nın satışına onay verdiği belirtildi.

Yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Joe Biden ise söz konusu anlaşmayı gözden geçireceğini söyledi.

ABD'nin Ortadoğu'daki müttefiklerinden olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), uzun bir süredir Washington'dan F-35 satın almak istiyordu. BAE'nin bu talebi, İsrail ile ilişkilerini Kasım 2020'de bir anlaşma ile normalleştirmesinin ardından gündeme geldi.