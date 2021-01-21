ABD’de IŞİD’e yardım etmekle suçlanan bir asker gözaltına alındı

ABD Adalet Bakanlığı, ABD ordusunda hizmet eden bir askerin IŞİD’e, Ortadoğu’daki Amerikan askerlerine ve New York’taki 11 Eylül Anıtı’na saldırı düzenleme konusunda yardım etme teşebbüsünde bulunma suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasında, Cole James Bridges adlı askerin, Ortadoğu’daki Amerikan askerlerine saldırı düzenleme ve onları öldürme konusunda IŞİD’e yardım etmeye çalışma iddiasıyla federal suçlama esasında gözaltına alındığı ifade edildi.

İddianameye göre, 2019’da orduya katılan Bridges, aynı yıl internetten terör ideolojisini destekleyen propagandayı araştırmaya başlamış ve sosyal medyada IŞİD’e destek paylaşımlarında bulunmuş. Bridges’in, geçen Ekim ayında, IŞİD sempatizanı kılığında hareket eden bir FBI çalışanıyla iletişim kurduğu ve teröristlere yardım etme isteğini dile getirdiği iddia ediliyor.

Zanlının, IŞİD militanı olduğu tahmin edilen kişilere eğitim verdiği, 11 Eylül Anıtı dahil New York’taki potansiyel hedeflere ilişkin tavsiyelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, “Bridges, 2020 Aralık ayı civarında, FBI ajanına olası IŞİD militanları için Ortadoğu’daki ABD güçlerine nasıl saldırı düzenlenebileceği yönünde talimatlar verdi” ifadesine yer verildi.

Askerin ayrıca FBI ajanı ile terör örgütüne destek videolarını paylaştığı iddia ediliyor.

Bridges’e, IŞİD’e maddi yardım sağlama ve ABD askerlerini öldürme teşebbüsü olmak üzere iki maddeden suçlamalar yöneltildi. Bu maddelerin her biri 20 yıla varan hapis cezasını öngörüyor.